سكودا تسجل مبيعات قياسية في العام 2023

تحقق سكودا أوتو إنجازات ملحوظة، ويعكس عام 2023 نقطة تحول في تاريخ الشركة، بتسليمها 866,800 مركبة، تظهر سكودا نمواً استثنائياً وتؤكد على توسعها العالمي، خاصة في الشرق الأوسط.

النمو العالمي والتوسع الجغرافي

شهد عام 2023 زيادة كبيرة في تسليم مركبات ‘سكودا’، حيث وصلت المبيعات إلى 866,800 مركبة، بزيادة نسبتها 18.5٪ عن العام السابق، هذا النمو لم يقتصر على تحقيق مبيعات قوية فحسب، بل شمل أيضاً الدخول في أسواق جديدة كفيتنام وكازاخستان، سكودا التي تركز بقوة على الشرق الأوسط، تعزز حضورها هناك، وتجسّد ذلك بصالة العرض الرقمية الكاملة في الكويت، والتي تعد من أولى المنشآت التي تتبنى هوية ‘سكودا’ المؤسسية الجديدة.

السوق الألماني والتشيكي

ألمانيا تحتفظ بمكانتها كأكبر سوق فردي لـ سكودا، مع تسليم 157,800 مركبة، وزيادة بنسبة 17.6٪/ في التشيك السوق المحلي لـ سكودا، تم تسليم 87,800 مركبة، بزيادة 23.4٪، تُظهر هذه الأرقام قوة العلامة التجارية وشعبيتها في الأسواق الأوروبية.

تعليقات القيادة في سكودا

كلاوس زيلمير، الرئيس التنفيذي لـ سكودا أوتو، يعبر عن امتنانه لثقة العملاء ويشيد بالجهود المبذولة من فريق العمل الذي أدى إلى تحقيق هذه النتائج المبهرة في 2023، كما يؤكد على صلابة نموذج العمل واستراتيجية الشركة في توفير مجموعة متنوعة من المركبات، يشير مارتن يان عضو مجلس الإدارة للمبيعات والتسويق، إلى الزيادة الكبيرة في التسليم الدولي بنسبة 18.5٪، مع التركيز على الأداء القوي في أوروبا وتحقيق إنجازات رئيسية في أسواق خارجها.

النمو في الشرق الأوسط

في الشرق الأوسط، حققت ‘سكودا’ نمواً استثنائياً بزيادة 108٪ في تسليم السيارات خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق، بتسليم 2463 مركبة، يُعد هذا الأداء دليلاً على نجاح سكودا في هذا السوق، لوكاش هونزاك المدير التنفيذي لـ سكودا الشرق الأوسط، يؤكد على التزام الشركة بالتوسع في المنطقة والرقي بالعلامة التجارية.

التوجه المستقبلي والطرازات الجديدة

تنظر سكودا نحو 2024 بخطط لتوسيع بصمتها في الشرق الأوسط وتعزيز شبكة الوكلاء، كما تخطط الشركة لطرح مركبة كوشاك مونتي كارلو، مستهدفة شريحة الشباب وتوسعة قاعدة عملائها، تلتزم سكودا بتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتقديم منتجات تتوافق مع رؤيتها الدولية لتوفير مركبات عالية الجودة.

إحصائيات تسليم المركبات

أظهرت سكودا أداءً قوياً في مناطق مختلفة حول العالم، مع تسليم 712,000 مركبة في أوروبا و48,800 مركبة في الهند، أبرز الطرازات التي ساهمت في هذا النجاح هي أوكتافيا، كاميك، كودياك، وإنياك الكهربائية بالكامل.