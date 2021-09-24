سعر ومواصفات مرسيدس سي كلاس موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

أعلنت شركة مرسيدس العالمية عن توفر السيارة مرسيدس سي كلاس بالأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار ومواصفات فئات السيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2022 في مصر.

مرسيدس سي كلاس موديل 2022
  1. سعر ومواصفات السيارة موديل C180
  • مواصفات محرك السيارة C180
قوة المحرك 156 حصان
العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر
عدد السلندرات 4 سلندر
سعة المحرك 1500 سي سي تربو
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك 9 سرعات
مرسيدس سي كلاس موديل 2022
مرسيدس سي كلاس موديل 2022 من الداخل
  • أسعار السيارة C180

الفئة

 سعر الـ Non metallic

سعر الـ Metallic
الأولى: Avantgrade Plus 949 ألف جنيه 969 ألف جنيه
الثانية:  Sport 959 ألف جنيه 979 ألف جنيه
  1. سعر ومواصفات السيارة موديل C200
  • مواصفات محرك السيارة C200
قوة المحرك 204 حصان
العزم الأقصى للدوران 300 نيوتن متر
سعة المحرك 1500 سي سي تربو
عدد السلندرات 4 سلندر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك 9 سرعات
  • أسعار السيارة C200

الفئة

 سعر الـ Non metallic

سعر الـ Metallic
الأولى  Sport 1.115.000 جنيه 1.135.000 جنيه
  1. وسائل وأنظمة الأمان بالسيارة
حساسات أمامية وخلفية
وسائد هوائية جانبية في المقاعد الخلفية
نظام منع الاصطدام وقياس المسافة تلقائياً بين السيارة والسيارة التي أمامها
نظام توجيه السيارة والحفاظ على ثباتها في السرعات العالية
نظام إبقاء السيارة في الحارة المرورية
مرسيدس سي كلاس موديل 2022
مرسيدس سي كلاس موديل 2022 من الجانب

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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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