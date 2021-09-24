سعر ومواصفات مرسيدس سي كلاس موديل 2022

أعلنت شركة مرسيدس العالمية عن توفر السيارة مرسيدس سي كلاس بالأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار ومواصفات فئات السيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2022 في مصر.

سعر ومواصفات السيارة موديل C180

مواصفات محرك السيارة C180

قوة المحرك 156 حصان العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر عدد السلندرات 4 سلندر سعة المحرك 1500 سي سي تربو ناقل حركة السيارة أوتوماتيك 9 سرعات

أسعار السيارة C180

الفئة سعر الـ Non metallic سعر الـ Metallic الأولى: Avantgrade Plus 949 ألف جنيه 969 ألف جنيه الثانية: Sport 959 ألف جنيه 979 ألف جنيه

س عر ومواصفات السيارة موديل C200

مواصفات محرك السيارة C200

قوة المحرك 204 حصان العزم الأقصى للدوران 300 نيوتن متر سعة المحرك 1500 سي سي تربو عدد السلندرات 4 سلندر ناقل حركة السيارة أوتوماتيك 9 سرعات

أسعار السيارة C200

الفئة سعر الـ Non metallic سعر الـ Metallic الأولى Sport 1.115.000 جنيه 1.135.000 جنيه

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