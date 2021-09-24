سعر ومواصفات مرسيدس سي كلاس موديل 2022
أعلنت شركة مرسيدس العالمية عن توفر السيارة مرسيدس سي كلاس بالأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار ومواصفات فئات السيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2022 في مصر.
- سعر ومواصفات السيارة موديل C180
- مواصفات محرك السيارة C180
|قوة المحرك
|156 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|250 نيوتن متر
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|سعة المحرك
|1500 سي سي تربو
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك 9 سرعات
- أسعار السيارة C180
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الفئة
|سعر الـ Non metallic
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سعر الـ Metallic
|الأولى: Avantgrade Plus
|949 ألف جنيه
|969 ألف جنيه
|الثانية: Sport
|959 ألف جنيه
|979 ألف جنيه
- سعر ومواصفات السيارة موديل C200
- مواصفات محرك السيارة C200
|قوة المحرك
|204 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|300 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1500 سي سي تربو
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك 9 سرعات
- أسعار السيارة C200
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الفئة
|سعر الـ Non metallic
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سعر الـ Metallic
|الأولى Sport
|1.115.000 جنيه
|1.135.000 جنيه
- وسائل وأنظمة الأمان بالسيارة
|حساسات أمامية وخلفية
|وسائد هوائية جانبية في المقاعد الخلفية
|نظام منع الاصطدام وقياس المسافة تلقائياً بين السيارة والسيارة التي أمامها
|نظام توجيه السيارة والحفاظ على ثباتها في السرعات العالية
|نظام إبقاء السيارة في الحارة المرورية