سعر ومواصفات سيارة MG 7 موديل 2024 إبداع رياضي وفخامة مميزة

التصميم الخارجي لسيارة MG 7 موديل 2024

تأتي سيارة إم جي 7 بتصميم أنيق ورياضي، وتتميز بخطوط ديناميكية على غطاء المحرك، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح نهارية، وشبكة أمامية من الكروم تشبه فم سمكة القرش، كما تتميز جوانب السيارة بخطوط رياضية، سقفها منحني للخلف، تحتوي على شبكة كبيرة ومداخل هواء على كل جانب من المصد الأمامي، المصابيح الأمامية على شكل مثلثات، يحتوي الجزء الخلفي من السيارة على ضوء خلفي متواصل يمتد عبر الباب الخلفي، وينتهي عند الرفارف الخلفية.

تتمتع إم جي 7 بتصميم خارجي جذاب، مع مرايا جانبية كهربائية، وعجلات رياضية قياس 19 بوصة، ويتمتع الجزء الخلفي من السيارة بميزات رياضية من نوع فاست باك، منها جناح رياضي متحرك يفتح تلقائيا عند السرعات العالية، كما تحتوي السيارة على مصابيح خلفية LED، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى ذلك هناك سبع فتحات عادم دائرية، وهي عملية وليست فقط للزينة.

محرك سيارة MG 7

تعمل السيارة بتقنية الدفع الأمامي، وتعتمد في ذلك على محرك اربعة سلندر توربو سعة 2 لتر، وبقوة 261 حصان، عزم الدوران يبلغ 405 نيوتن متر، سعة خزان الوقود 50 لتر، محرك يعمل ناقل حركة أوتوماتيكي ب9 سرعات.

التصميم الداخلي لسيارة ام جي 7

المقصورة الداخلية تتميز بموادها عالية الجودة، تشتمل الكونسول الوسطي على زر تشغيل وإيقاف المحرك باللونين الأحمر والأسود، بالإضافة إلى ذراع نقل الحركة الذي يشبه معدات اليخوت، وتتميز وحدة التحكم أيضًا بشاشة كبيرة مع لوحة عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وعجلة القيادة مغطاة بالجلد ولها وظائف مختلفة، بما في ذلك شاحن لاسلكي ومكابح إلكترونية، المقاعد مصنوعة من القماش، مع إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائياً في ستة اتجاهات، المقاعد الرياضية الخلفية واسعة ومريحة، وبعض المزايا الإضافية داخل المقصورة الداخلية لسيارة MG 7 مثل مثبت سرعة، فتحة سقف بانورامية، دخول ذكي، أماكن تخزين داخل الأبواب.

سعر السيارة الرياضية MG 7 موديل 2024