سعر ومواصفات سيارة MG 7 موديل 2024 إبداع رياضي وفخامة مميزة
سيارة MG 7 موديل 2024 سيارة رياضية تم عرضها من خلال معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بالمملكة العربية السعودية، داخل جناح شركة جياد الحديثة للسيارات، وهي الوكيل الرسمي لسيارات إم جي في السعودية.
السيارة MG 7 أحدث موديلات شركة إم جي
تعتبر السيارة الرياضية إم جي 7 من السيارات الرياضية المتوسطة، وهي واحدة من أكثر السيارات الرياضية التنافسية بالأسواق بالسعودية، وهي متوسطة الحجم، وأثناء عرضها بمعرض السيارات بالرياض 2023، خطفت الأنظار بشدة، ونالت إعجاب جميع الحضور، وهي أكبر من شقيقتها MG6، وتعتبر MG 7 موديل 2024 منافس قوي لعدة سيارات مثل تويوتا كامري، وهيونداي سوناتا، وكيا K5، وشيري أريزو 8، وهوندا أكورد، ونيسان التيما.
مواصفات سيارة MG 7 موديل 2024
نستعرض لكم أهم الخصائص والمواصفات للسيارة الرياضية المتوسطة MG 7 موديل 2024 أحدث إصدارات شركة MG.
أبعاد سيارة MG7
تأتي السيارة الرياضية الجديدة إم جي 7 متوسطة الحجم، وأبعاد السيارة على النحو التالي:
- الإجمالي 488.4 سم.
- العرض 188.9 سم.
- الارتفاع 144.7 سم.
- طول العجلات 277.8 سم.
التصميم الخارجي لسيارة MG 7 موديل 2024
تأتي سيارة إم جي 7 بتصميم أنيق ورياضي، وتتميز بخطوط ديناميكية على غطاء المحرك، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح نهارية، وشبكة أمامية من الكروم تشبه فم سمكة القرش، كما تتميز جوانب السيارة بخطوط رياضية، سقفها منحني للخلف، تحتوي على شبكة كبيرة ومداخل هواء على كل جانب من المصد الأمامي، المصابيح الأمامية على شكل مثلثات، يحتوي الجزء الخلفي من السيارة على ضوء خلفي متواصل يمتد عبر الباب الخلفي، وينتهي عند الرفارف الخلفية.
تتمتع إم جي 7 بتصميم خارجي جذاب، مع مرايا جانبية كهربائية، وعجلات رياضية قياس 19 بوصة، ويتمتع الجزء الخلفي من السيارة بميزات رياضية من نوع فاست باك، منها جناح رياضي متحرك يفتح تلقائيا عند السرعات العالية، كما تحتوي السيارة على مصابيح خلفية LED، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى ذلك هناك سبع فتحات عادم دائرية، وهي عملية وليست فقط للزينة.
محرك سيارة MG 7
تعمل السيارة بتقنية الدفع الأمامي، وتعتمد في ذلك على محرك اربعة سلندر توربو سعة 2 لتر، وبقوة 261 حصان، عزم الدوران يبلغ 405 نيوتن متر، سعة خزان الوقود 50 لتر، محرك يعمل ناقل حركة أوتوماتيكي ب9 سرعات.
التصميم الداخلي لسيارة ام جي 7
المقصورة الداخلية تتميز بموادها عالية الجودة، تشتمل الكونسول الوسطي على زر تشغيل وإيقاف المحرك باللونين الأحمر والأسود، بالإضافة إلى ذراع نقل الحركة الذي يشبه معدات اليخوت، وتتميز وحدة التحكم أيضًا بشاشة كبيرة مع لوحة عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وعجلة القيادة مغطاة بالجلد ولها وظائف مختلفة، بما في ذلك شاحن لاسلكي ومكابح إلكترونية، المقاعد مصنوعة من القماش، مع إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائياً في ستة اتجاهات، المقاعد الرياضية الخلفية واسعة ومريحة، وبعض المزايا الإضافية داخل المقصورة الداخلية لسيارة MG 7 مثل مثبت سرعة، فتحة سقف بانورامية، دخول ذكي، أماكن تخزين داخل الأبواب.
سعر السيارة الرياضية MG 7 موديل 2024
- يبلغ سعر ام جي 7 موديل 2024 ستاندر من 18 الف دولار، بما يعادل 67 الف ريال سعودي.
- وبالنسبة لسعر سيارة MG 7 موديل 2024 فل كامل 24 الف دولار، بما يعادل 90 الف ريال سعودي.