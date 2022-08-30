سعر ومواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2023 قبل طرحها في الأسواق

السيارة من الماركة الشهيرة هيونداي أكسنت من بين أهم أنواع السيارات المتاحة بالأسواق المحلية، والموديل مميز بأفضل المواصفات، التي توفر أفضل مستوى من القيادة الآمنة، وذلك على مختلف الطرق الوعرة، وسوف نتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بمواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2023 مع بيان تكلفة شراء السيارة، والتي تعتبر واحدة من أقوى السيارات المنافسة لأفضل الماركات.

مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2023

تعتبر السيارة من نوع هيونداي أكسنت من بين أبرز أنواع السيارات التي تتوفر بالأسواق المحلية، ويتساءل حول أهم مواصفاتها الكثير من العملاء ممن يرغبون في الحصول على سيارة ذات خصائص ومواصفات متميزة، ومن أهم مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022 ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة متاحة بمحرك سعته ألف وستمائة 1600 سي سي.

العزم الخاص بدوران المحرك يصل للقيمة مائة ستة وخمسين نيوتن لكل متر.

القوة الحصانية للمحرك مائة خمسة وعشرين حصان.

السيارة تعمل بناقل الحركة من النوع الأوتوماتيكي.

تبلغ السعة الخلفية للشنطة ثلاثمئة تسعة وثمانين 289 لترا.

متوفر في السيارة مكيف الهواء، ويعمل المكيف بشكل يدوي.

متوفر الجنوط من المقاس أربعة عشر بوصة.

الزجاج الخاص بالسيارة فاميه.

الزجاج يعمل باستخدام ريموت كنترول.

العجلة الخاصة بالقيادة من النوع متعدد الوظائف.

النظام الترفيهي والكماليات في السيارة

تواجد في السيارة شاشة بالمقاس ستة ونصف بوصة.

متواجد راديو مدمج بداخل السيارة.

نظام البلوتوث متواجد بالسيارة.

الواي فاي تم تزويد السيارة به.

مواصفات الأمان في سيارة هيونداي أكسنت 2023

متوفر حزام الأمان بالسيارة.

الهيكل الخارجي الخاص بالسيارة مصنوع من خام الفولاذ وذلك لتحمل التعرض للرضوض و الصدمات.

تتسم السيارة بتوفر الفرامل من النوع الإلكتروني، والتي تعمل وفق النظم المميز إبي بي دي الإلكتروني.

الأبعاد الخاصة بالسيارة هيونداي أكسنت

مميزات سيارة هيونداي أكسنت 2023

السيارة تمتاز بقيم مناسبة للأبعاد الخارجية ونوضحها كما يلي:

طول السيارة يصل لنحو أربعة متر وثلاثمائة وسبعين سم.

عرض السيارة هيونداي أكسنت يصل لألف سبعمائة وخمسة مم.

الارتفاع يصل لألف أربعمائة خمسة وخمسين متر.

سعر سيارة هيونداي أكسنت 2023 في مصر والسعودية