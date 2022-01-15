سعر ومواصفات سيارة هوندا أكورد 2022 في مصر من شركة النيل للتجارة والهندسة

قامت شركة النيل للتجارة والهندسة الوكيل الحصري لشركة هوندا في مصر بالإعلان رسميا عن كافة التفاصيل الخاصة بسعر ومواصفات سيارة هوندا أكورد 2022، وهي السيارة التي تأتي بالكثير من المواصفات القياسية والتي تعد واحدة من أهم وأشهر السيارات الحديثة التي تنال اعجاب العديد من الأشخاص حول العالم، والتي تم تحديد سعرها داخل الاسواق المحلية في مصر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سعر ومواصفات سيارة هوندا أكورد 2022 في مصر.

مواصفات سيارة هوندا أكورد 2022

تأتي سيارة هوندا أكورد نسخة العام 2022 بالكثير من المواصفات القياسية المميزة، والتي تنتمي لشركة هوندا الالمانية، ومن اهم المواصفات ما يلي.

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات مميز يأتي بسعة تصل الى 1500 سي سي والتي تعمل على انتاج قوة تصل الى 188 حصان.

عزم اقصى دوران خاص بالمحرك السيارة يقدر بحوالي 260 نيوتن لكل متر.

يأتي محرك السيارة متصل بنقل حركة سداسي السرعات بنظام اوتوماتيك.

تتسارع السيارة من السكون وحتى 100 كيلو متر في مدة تصل الى 7.5 ثانية.

متوسط استهلاك الوقود الخاص بالسيارة يقدر بحوالي 5.4 لتر وذلك عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلو متر.

تاتي السيارة مصممة بالكثير من عوامل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية.

تتضمن السيارة فرامل مانعة للانزلاق، بالاضافة الى توزيع الكتروني للفرامل.

سعر سيارة هوندا أكورد 2022 في مصر

وقد اعلن الوكيل الرسمي لماركة هوندا في مصر رسميا عن سعر سيارة هوندا أكورد 2022 نسخة العام الجديد في مصر، حيث جاءت السيارة داخل الاسواق المحلية الاصدار الجديد على نحو 695 الف جنيه مصري تقريبا، حيث تنتمي هذه السيارة الى فئة السيارات السيدان والتي تأتي بمحرك قوي والعديد من المواصفات التي تجعلها واحدة من أبرز السيارات الجديدة في العالم بشكل عام هذا العام.