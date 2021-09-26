سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو 7 برو chery tiggo 7 pro 2022 تعرف إذا كانت تستحق الشراء أم لا

حاليا في الأسواق تم نزول سيارة شيري تيجو 7 برو بالموديل الجديد لعام 2022، وتتميز السيارة بتصميم أنيق ومريح جدا كعادة سلسلة تيجو، وحيث تتوفر السيارة بـ 7 أوان مختلفة وأنيقة لكى تناسب جميع الأذواق حيث أيضا ستنتمى السيارة الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وشكل السيارة من الخارج جذاب جدا حيث تحتوى على مصابيح LED مصفوفة بجانب بعضهما بأناقة، ويوجد أيضا فتحة سقف بمساحة تصل الى 1.13 متر مربع، تابع باقي المقالة لكى تعرف باقي المواصفات وهل السيارة تستحق الشراء أم لا.

سيارة شيري تيجو 7 برو

الشكل الداخلي لسيارة تيجو 7 برو يتسم بالفخامة حيث تم تصميم المقاعد بجودة عالية لكى تكون مريحة للسائق والركاب، وعجلة القيادة متعددة الاستخدام قابلة للتعديل بأربع اتجاهات مختلفة مغطاة بجلد خفيف، المقاعد الخلفية والأمامية أعلى قليلا من ع الأرض لأداء افضل في الطرق الوعرة، الإضاءة الخلفية للسيارة تأتى مثل حزام ضوئي مصمم لكى يعطى شكل شبابي ورياضي للسيارة.

مواصفات تيجو 7 برو

قوة المحرك: تبلغ الطاقة القصوى للمحرك 1.5T 108KW، وعزم الدوران الأقصى 210 / 1750-4500rpm.

سرعات السيارة: يعمل حزام BOSCH الفولاذي على تحسين كفاءة النقل إلى 92.5٪، وتوفير 7٪ من الوقود.

استهلاك وقود السيارة: يبلغ الوقود لكل 100 كيلومتر 6.8 لتر فقط.

حيث يتم استخدام المعالج رباعي النواة لتقليل استهلاك الطاقة.

مستشعر ضغط رقمي جديدة: يستخدم ESP9.3 مستشعر ضغط رقمي جديد. حيث زادت دقة الضبط بمقدار 33 مرة، وأصبح التحكم الديناميكي بالجسم أكثر حساسية عن قبل.

الأمان: متوفر 6 وسائد هوائية للسائق والركاب للحماية الشاملة للجميع.

جسم السيارة، جسم السيارة فولاذ عالى الجودة حيث يوجد بها أكثر من 60٪ في سبيكة من الكتل، وغطاء السيارة لوحات من الصلب المجلفن.

يوجد شاشة كاملة دقتها عالية مقاس 12 بوصة.

مميزات سيارة chery tiggo 7 pro

تدعم الفتح التلقائي عن بعد 1.2، والقفل التقائي عن بعد 1.5 من محيط السيارة.

يوجد مرأة خارجية قابلة للطي أوتوماتيكيا.

A / C LCD، تعمل باللمس 8 بوصة.

يحمل كل إطار من السيارة مستشعر ضغط الإطارات لتجنب الحوادث.

سعه الشنطه الخلفية 475 لتر.

سعر سيارة شيري تيجو 7 برو