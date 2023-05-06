سعر ومواصفات سيارة شانجان يدوي أو أوتوماتيكي

سيارة شانجان هي سيارة صينية تتميز بمواصفات جيدة وسعر معقول، وفي الحديث عن سعر ومواصفات سيارة شانجان نوضح أن هذه السيارة تتوفر بثلاث فئات هي الفئة الأولى والثانية والثالثة، وتتنافس مع السيارات اليابانية والكورية في الفئة الاقتصادية.

سعر ومواصفات سيارة شانجان

تأتي الفئة الأولى بمحرك 1.6 لتر وبقوة 126 حصان، وتتوفر بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

وتشتمل على عدة مزايا مثل نظام الملاحة وكاميرا الرؤية الخلفية وشاشة تعمل باللمس بقياس 7 بوصات.

أما الفئة الثانية فتأتي بمحرك 1.5 لتر وبقوة 156 حصان، وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي فقط، وتشتمل على عدة مزايا مثل فتحة سقف ومقاعد جلدية ونظام مكابح مانع للانزلاق.

أما الفئة الثالثة فتأتي بمحرك 1.5 لتر وبقوة 156 حصان، وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي فقط، وتشتمل على عدة مزايا مثل شاشة تعمل باللمس بقياس 10 بوصات وكاميرا 360 درجة ومقاعد جلدية وفتحة سقف بانورامية.

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سعر سيارة شانجان

يمكن شراء سيارة شانجان بسعر يبدأ من 50,000 ريال سعودي، وهو سعر مناسب جدا مقارنة بالسيارات المنافسة في الفئة الاقتصادية.

ويمكن الحصول على السيارة بضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلو متر، مما يجعلها خيارا جيدا للبحث عن سيارة اقتصادية وموثوقة.

المواصفات الداخلية لسيارة شانجان

من ناحية المواصفات الداخلية، فإن سيارة شانجان تتميز بتصميم داخلي أنيق وعصري يتضمن شاشة لمس بحجم 10.25 بوصة. ونظام صوت عالي الجودة، وتحكم كامل بالمناخ، ومقاعد مريحة وفسيحة ومجهزة بوسائد هوائية.

كما تحتوي السيارة على مقاعد خلفية قابلة للطي لتوسيع مساحة التخزين في الصندوق الخلفي.

ويتميز نظام الأمان في سيارة شانجان بوجود نظام مانع للانزلاق، ونظام تحكم في الثبات الإلكتروني، ومانع انغلاق الفرامل. ونظام كاميرا للرؤية الخلفية، ونظام مساعدة في الكبح، ونظام تحذير الخروج عن المسار، ونظام توقف الطوارئ.