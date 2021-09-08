سعر ومواصفات سيات أتيكا موديل 2022 في مصر

بواسطة مدحت الصباغ

أعلن الوكيل الخاص بسيارات سيات في مصر “شركة كيان إيجيبت” عن توفر السيارة “سيات أتيكا موديل 2022” بالأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر ومواصفات السيارة.

سعر ومواصفات سيات أتيكا موديل 2022 في مصر
  • أسعار فئات سيات أتيكا موديل 2022
الفئة السعر
الأولى 455 ألف جنيه
الثانية 505 ألف جنيه
الثالثة 570 ألف جنيه
الرابعة 580 ألف جنيه
  • مواصفات محرك السيارة
قوة المحرك 150 حصان
سعة المحرك 1400 سي سي
العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 8 سرعات
  • الكماليات المتوفرة في السيارة
تصميم جديد لصادم السيارة الأمامي والخلفي
ألوان جديدة للسيارة بالأسواق
زيادة عرض العجلات الرياضية
مصابيح LED أمامية
مصابيح LED خلفية
  • وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة
نظام ثبات الإلكتروني
خاصية للتحكم في الجر
نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
خاصية تحذير المسافات عند الرجوع للخلف


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية