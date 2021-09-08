سعر ومواصفات سيات أتيكا موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل الخاص بسيارات سيات في مصر “شركة كيان إيجيبت” عن توفر السيارة “سيات أتيكا موديل 2022” بالأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر ومواصفات السيارة.

أسعار فئات سيات أتيكا موديل 2022

الفئة السعر الأولى 455 ألف جنيه الثانية 505 ألف جنيه الثالثة 570 ألف جنيه الرابعة 580 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 150 حصان سعة المحرك 1400 سي سي العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 8 سرعات

الكماليات المتوفرة في السيارة

تصميم جديد لصادم السيارة الأمامي والخلفي ألوان جديدة للسيارة بالأسواق زيادة عرض العجلات الرياضية مصابيح LED أمامية مصابيح LED خلفية

وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة