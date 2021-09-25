سعر ومواصفات ستروين C3 آير كروس موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

أعلن الوكيل الخاص بسيارات ستروين في مصر “مجموعة القصراوي” عن انطلاق السيارة ستروين c3 موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات السيارة والفئات المتوفرة منها في مصر.

سيتروين C3 آير كروس موديل 2022
  • أسعار السيارة وفئاتها
الفئة السعر
الأولى 309.900 جنيه
الثانية 339.900 جنيه
الثالثة 379.900 جنيه
سيتروين C3 آير كروس موديل 2022
سيتروين C3 آير كروس موديل 2022 من الجانب
  • مواصفات محرك السيارة
قوة المحرك 110 حصان
سعة المحرك 1200 سي سي
عدد السلندرات 4 سلندر
العزم الأقصى للدوران 205 نيوتن متر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 6 سرعات
ستروين C3 آير كروس موديل 2022
ستروين C3 آير كروس موديل 2022 من الداخل
  • وسائل الأمان الموجودة بالسيارة
نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
نظام الثبات الالكتروني ESP
مثبت للسرعة
محدد للسرعة
حساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة
نظام لصعود المرتفعات
نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال
  • الكماليات الموجودة بالسيارة
مكيف هواء أوتوماتيك
فتحة سقف
فوانيس شبورة
فوانيس هالوجين

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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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