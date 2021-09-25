سعر ومواصفات ستروين C3 آير كروس موديل 2022
أعلن الوكيل الخاص بسيارات ستروين في مصر “مجموعة القصراوي” عن انطلاق السيارة ستروين c3 موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات السيارة والفئات المتوفرة منها في مصر.
- أسعار السيارة وفئاتها
|الفئة
|السعر
|الأولى
|309.900 جنيه
|الثانية
|339.900 جنيه
|الثالثة
|379.900 جنيه
- مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|110 حصان
|سعة المحرك
|1200 سي سي
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|العزم الأقصى للدوران
|205 نيوتن متر
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك – 6 سرعات
- وسائل الأمان الموجودة بالسيارة
|نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
|نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
|نظام الثبات الالكتروني ESP
|مثبت للسرعة
|محدد للسرعة
|حساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة
|نظام لصعود المرتفعات
|نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال
- الكماليات الموجودة بالسيارة
|مكيف هواء أوتوماتيك
|فتحة سقف
|فوانيس شبورة
|فوانيس هالوجين