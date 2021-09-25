سعر ومواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2022

أعلن الوكيل الخاص لسيارات ستروين “القصراوي جروب” عن توفر السيارة ستروين سي اليزيه 2022 بالأسواق المصرية، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات السيارة والفئات المتوفرة منها في مصر.

أسعار السيارة وفئاتها

الفئة السعر الأولى 236.900 جنيه الثانية 265.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 115 حصان سعة المحرك 1600 سي سي العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن متر عدد السلندرات 4 سلندر ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 6 سرعات حجم شنطة السيارة 506 لتر سعة خزان الوقود 50 لتر

وسائل الأمان بالسيارة

نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق مثبت للسرعة محدد للسرعة حساسات خلفية لركن السيارة وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للراكب الأمامي

الكماليات الموجودة بالسيارة