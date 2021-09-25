سعر ومواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

أعلن الوكيل الخاص لسيارات ستروين “القصراوي جروب” عن توفر السيارة ستروين سي اليزيه 2022 بالأسواق المصرية، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات السيارة والفئات المتوفرة منها في مصر.

سيتروين سي اليزيه موديل 2022
  • أسعار السيارة وفئاتها
الفئة السعر
الأولى 236.900 جنيه
الثانية 265.900 جنيه
ستروين سي اليزيه موديل 2022
ستروين سي اليزيه موديل 2022 من الداخل
  • مواصفات محرك السيارة
قوة المحرك 115 حصان
سعة المحرك 1600 سي سي
العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن متر
عدد السلندرات 4 سلندر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 6 سرعات
حجم شنطة السيارة 506 لتر
سعة خزان الوقود 50 لتر
سيتروين سي اليزيه موديل 2022
سيتروين سي اليزيه موديل 2022 من الخلف
  • وسائل الأمان بالسيارة
نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
مثبت للسرعة
محدد للسرعة
حساسات خلفية لركن السيارة
وسادة هوائية للسائق
وسادة هوائية للراكب الأمامي

الكماليات الموجودة بالسيارة

إكصدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة
مقابض الأبواب بنفس لون السيارة
كاميرا خلفية
جنوط مقاس 16 بوصة
شاشة تاتش مقاس 7 بوصة
زجاج كهرباء أمامي وخلفي

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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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