سعر ومواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2022
أعلن الوكيل الخاص لسيارات ستروين “القصراوي جروب” عن توفر السيارة ستروين سي اليزيه 2022 بالأسواق المصرية، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات السيارة والفئات المتوفرة منها في مصر.
- أسعار السيارة وفئاتها
|الفئة
|السعر
|الأولى
|236.900 جنيه
|الثانية
|265.900 جنيه
- مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|115 حصان
|سعة المحرك
|1600 سي سي
|العزم الأقصى للدوران
|150 نيوتن متر
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك – 6 سرعات
|حجم شنطة السيارة
|506 لتر
|سعة خزان الوقود
|50 لتر
- وسائل الأمان بالسيارة
|نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
|نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
|مثبت للسرعة
|محدد للسرعة
|حساسات خلفية لركن السيارة
|وسادة هوائية للسائق
|وسادة هوائية للراكب الأمامي
الكماليات الموجودة بالسيارة
|إكصدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة
|مقابض الأبواب بنفس لون السيارة
|كاميرا خلفية
|جنوط مقاس 16 بوصة
|شاشة تاتش مقاس 7 بوصة
|زجاج كهرباء أمامي وخلفي