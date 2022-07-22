سعر ومواصفات تويوتا كراون كروس اوفر 2023 الجديدة

كشفت شركة تويوتا خلال مؤتمر صحفي لها عن طراز كراون الجديد بالمواصفات الأمريكية، حيث ركزت الترقيات على المظهر الخارجي لسيارة، مما يمنح إصدار كرتون شكل رياضي خاص، وتعتبر من أبرز السيارات لعام 2032، وفي هذا المقال سنتطرق للحديث عن سيارة كروان ومواصفاتها الفنية الداخلية والخارجية وموعد نزولها وإصدارها في جميع الدول في أنحاء العالم.

تويوتا كروان 2023

جاءت سيارة كروان بقياس عجلات من حزمة موديليستا الاختبارية مقاس 21بوسه، ويمكن الحصول على واقيات مقابض الأبواب، وحامل لوحات الترخيص ومظلات الشمس، وسيارة كروس اوفر متاحة الآن للطلب في اليابان ومن المتوقع أن يتم التسليم الأول للسيارة في خريف 2023 وسيحل العملاء في الولايات المتحدة على كروان الخاص بهم في أواخر عام 2022.

المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا 2023

يوجد لسيارة تويوتا كروان بمنصة TNGA محركين هجينين مختلفين الأول هو محرك كروس أوفر وينتج قوة تصل إلى حوالي 340حصان، والثاني محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سيس مزود بشاحن توربيني ومحركات كهربائية مزدوجة، متصلين بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات وبطارية هيدريد معدنية ثنائية القطب عالية الانتاج.

المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا كروان 2023

جاءت سيارة تويوتا كروان بإصابات جديدة تمثلت في أجزاء جي آر التي تم إضافتها إلى جسم السيارة وامتدادات الباب الجانبي، وتنورة خلفية مع موزع مدمج، وشفة سرية على الأجزاء الهوائية مصنوعة من الراتنج، وقاعدة مفاتيح من ألياف الاراميد، وواقيات مقبض الباب، ومثبتات الباب، وقضيب دعامة أمامي، تضم سيارة تويوتا كروان مجموعة تسمى Brilliant froce وهي التي تعطي شكل أكثر عدوانية وذلك يظهر من خلال المقيم الأمامي وامتدادات العتبات الخارجية العميقة، ونجدها أكثر دقة في الخلف من خلال بلون الهيكل وأنابيب عادم زائفة بطلاء الكروم، وتشتمل أيضا على مصدات بلون الهيكل، وتزيين للشبكة الامامية، وأغطية مرايا، وزخارف واقية جانبية.

صور عرض سيارة تويوتا كراون كروس اوفر

سعر سيارة تويوتا كروس كروان 2023

لم تعلن شركة تويوتا عن أسعار سيارة كروس تويوتا ولكن التوقعات كانت تراهن على أن أسعارها تتفاوت بين 25 الف دولار لغاية 28 الف دولار فمن المتوقع تبدأ سعر سيارة كروس طراز L من 24.000 ألف دولار، طراز LE يبدأ من 28.000 دولار.

قدمنا لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بسيارة كروان ومواصفاتها الفنية والداخلية والخارجية للسيارة وكل التفاصيل المتعلقة بقوة السيارة ومحركاتها وشكلها الخارجي.