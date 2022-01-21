سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022

مدحت الصباغ

انطلاق سيارة تويوتا روميون 2022 بالأسواق في مصر

أعلنت شركة “تويوتا” عن طرح السيارة تويوتا روميون موديل 2022 في الأسواق المصرية، وتنتمي السيارة Toyota Rumion Model 2022 إلى فئة السيارات ال (MPV) ذات السبع مقاعد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر تويوتا روميون موديل 2022 ومواصفاتها، وكذلك سوف نتعرف على مواصفات كل فئة من فئات السيارة.

Toyota Rumion Model 2022

أسعار Toyota Rumion Model 2022

تويوتا روميون موديل 2022
تويوتا روميون موديل 2022 (ابيض)
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الفئة السعر
الأولى Active 280 ألف جنيه
الثانية Smart 310 ألف جنيه

Toyota Rumion Model 2022 من الداخل

مواصفات محرك Toyota Rumion Model 2022

سعة المحرك 1500 سي سي
قوة المحرك 103 حصان
العزم الأقصى لدوران المحرك 138 نيوتن متر
نوع ناقل الحركة أوتوماتيك 4 سرعات
عدد السلندرات 4 سلندر
استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر
تويوتا روميون موديل 2022
شاشة عدادات Toyota Rumion Model 2022

مواصفات Toyota Rumion Model (Active)

تويوتا روميون موديل 2022
Toyota Rumion Model 2022 الجانب الأيمن
سعة المحرك 1462 سم ​​مكعب
نوع المحرك K15B
أقصى قدرة 103 حصان / 6.000 دورة في الدقيقة
أقصى عزم لدوران المحرك 138 نيوتن متر / 4.400 دورة في الدقيقة
سعة خزان الوقود 45 لتر
وزن السيارة بالحمولة 1710
التعليق الخلفي توريسون شعاع
عجلة القيادة كهربائي (إمالة)
التعليق الأمامي ماكفيرسون ستروت
نظام الإضاءة مصابيح أمامية هالوجين
وسائل الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق
وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي
نظام الحماية ضد السرقة
الميزات الداخلية بلوتوث USB+ AUX
عجلة القيادة متعددة الوظائف
نوافذ كهربائية
شاشة وسائط
مكيف هواء أمامي وخلفي
عدد المقاعد 7 مقاعد
الميزات الخارجية ريموت كنترول
حساسات ركن خلفية
مرايات جانبية كهربائية

 

تويوتا روميون موديل 2022
وسائد هوائية في Toyota Rumion Model 2022

مواصفات Toyota Rumion Model (Smart)

سعة المحرك 1462 سم ​​مكعب
نوع المحرك K15B
أقصى قدرة 103 حصان / 6.000 دورة في الدقيقة
أقصى عزم لدوران المحرك 138 نيوتن متر / 4.400 دورة في الدقيقة
سعة خزان الوقود 45 لتر
وزن السيارة بالحمولة 1710
ارتفاع السيارة عن الأرض 1710
التعليق الخلفي توريسون شعاع
عجلة القيادة كهربائي (إمالة)
التعليق الأمامي ماكفيرسون ستروت
نظام الإضاءة مصابيح أمامية هالوجين +  مصابيح ضباب أمامية
وسائل الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق
وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي
نظام الحماية ضد السرقة
الميزات الداخلية بلوتوث USB+ AUX
زر لتشغيل وإيقاف المحرك
عجلة القيادة متعددة الوظائف + صوت+ هاتف
اندرويد اوتو
نوافذ كهربائية
حامل أكواب (أمامي+ خلفي)
مقاعد السيارة مصنوعة من القماش
إمكانية تعديل مقاعد الصف الثالث بضغطة واحدة
شاشة وسائط تاتش
مكيف هواء أمامي وخلفي
عدد المقاعد 7 مقاعد
الميزات الخارجية ريموت كنترول
مفتاح بصمة (سائق- راكب- شنطة السيارة)
حساسات ركن خلفية
مرايات جانبية كهربائية

 

تويوتا روميون موديل 2022
سعة شنطة Toyota Rumion Model 2022

مدة ضمان السيارة

تقدم تويوتا روميون موديل 2022 بضمان مدته خمس سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما أقرب.

تويوتا روميون موديل 2022
Toyota Rumion Model 2022من الخلف
مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية


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