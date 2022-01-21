سعر ومواصفات تويوتا روميون موديل 2022

انطلاق سيارة تويوتا روميون 2022 بالأسواق في مصر

أعلنت شركة “تويوتا” عن طرح السيارة تويوتا روميون موديل 2022 في الأسواق المصرية، وتنتمي السيارة Toyota Rumion Model 2022 إلى فئة السيارات ال (MPV) ذات السبع مقاعد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر تويوتا روميون موديل 2022 ومواصفاتها، وكذلك سوف نتعرف على مواصفات كل فئة من فئات السيارة.

أسعار Toyota Rumion Model 2022

الفئة السعر الأولى Active 280 ألف جنيه الثانية Smart 310 ألف جنيه

مواصفات محرك Toyota Rumion Model 2022

سعة المحرك 1500 سي سي قوة المحرك 103 حصان العزم الأقصى لدوران المحرك 138 نيوتن متر نوع ناقل الحركة أوتوماتيك 4 سرعات عدد السلندرات 4 سلندر استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر

مواصفات Toyota Rumion Model (Active)

سعة المحرك 1462 سم ​​مكعب نوع المحرك K15B أقصى قدرة 103 حصان / 6.000 دورة في الدقيقة أقصى عزم لدوران المحرك 138 نيوتن متر / 4.400 دورة في الدقيقة سعة خزان الوقود 45 لتر وزن السيارة بالحمولة 1710 التعليق الخلفي توريسون شعاع عجلة القيادة كهربائي (إمالة) التعليق الأمامي ماكفيرسون ستروت نظام الإضاءة مصابيح أمامية هالوجين وسائل الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي نظام الحماية ضد السرقة الميزات الداخلية بلوتوث USB+ AUX عجلة القيادة متعددة الوظائف نوافذ كهربائية شاشة وسائط مكيف هواء أمامي وخلفي عدد المقاعد 7 مقاعد الميزات الخارجية ريموت كنترول حساسات ركن خلفية مرايات جانبية كهربائية

مواصفات Toyota Rumion Model (Smart)

سعة المحرك 1462 سم ​​مكعب نوع المحرك K15B أقصى قدرة 103 حصان / 6.000 دورة في الدقيقة أقصى عزم لدوران المحرك 138 نيوتن متر / 4.400 دورة في الدقيقة سعة خزان الوقود 45 لتر وزن السيارة بالحمولة 1710 ارتفاع السيارة عن الأرض 1710 التعليق الخلفي توريسون شعاع عجلة القيادة كهربائي (إمالة) التعليق الأمامي ماكفيرسون ستروت نظام الإضاءة مصابيح أمامية هالوجين + مصابيح ضباب أمامية وسائل الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي نظام الحماية ضد السرقة الميزات الداخلية بلوتوث USB+ AUX زر لتشغيل وإيقاف المحرك عجلة القيادة متعددة الوظائف + صوت+ هاتف اندرويد اوتو نوافذ كهربائية حامل أكواب (أمامي+ خلفي) مقاعد السيارة مصنوعة من القماش إمكانية تعديل مقاعد الصف الثالث بضغطة واحدة شاشة وسائط تاتش مكيف هواء أمامي وخلفي عدد المقاعد 7 مقاعد الميزات الخارجية ريموت كنترول مفتاح بصمة (سائق- راكب- شنطة السيارة) حساسات ركن خلفية مرايات جانبية كهربائية

مدة ضمان السيارة

تقدم تويوتا روميون موديل 2022 بضمان مدته خمس سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما أقرب.