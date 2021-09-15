سعر ومواصفات بيجو 508 – GT Max – في مصر
أعلن الوكيل الخاص بسيارات بيجو في مصر عن توفر السيارة بيجو 508 الجديدة بالأسواق المصرية وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر ومواصفات السيارة.
- سعر السيارة
|الفئة
|السعر
|الأولى: فرش جلد أسود
|689.990 جنيه
|الثانية: فرش جلد أحمر
|695.990 جنيه
- مواصفات بيجو 508 GT MAX :
|قوة المحرك
|215 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|300 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1600 سي سي – تربو
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك – 8 سرعات
- أبعاد السيارة
|ارتفاع السيارة
|1403 مم
|طول السيارة
|2793 مم
|عرض السيارة
|2079 مم
|طول قاعدة عجلات السيارة
|2793 مم
|مساحة الشنطة الخلفية للسيارة
|487 لتر
- الكماليات الموجودة بالسيارة
|نظام مخصص لركن السيارة
|كاميرا أمامية وكاميرا وخلفية
|10 سماعات Focal
- وسائل الأمان بالسيارة
|نظام منع انغلاق الفرامل ABS
|نظام الثبات الالكتروني ESP
|حساسات أمامية وخلفية تساعد في ركن السيارة
|نظام لمعرفة ضغط إطارات الهواء
|مثبت سرعة
|محدد سرعة
|تثبيت مقاعد الأطفال- ISOFIX
|6 وسائد هوائية