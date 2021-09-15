سعر ومواصفات بيجو 508 – GT Max – في مصر

أعلن الوكيل الخاص بسيارات بيجو في مصر عن توفر السيارة بيجو 508 الجديدة بالأسواق المصرية وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر ومواصفات السيارة.

سعر السيارة

الفئة السعر الأولى: فرش جلد أسود 689.990 جنيه الثانية: فرش جلد أحمر 695.990 جنيه

مواصفات بيجو 508 GT MAX :

قوة المحرك 215 حصان العزم الأقصى للدوران 300 نيوتن متر سعة المحرك 1600 سي سي – تربو ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 8 سرعات

أبعاد السيارة

ارتفاع السيارة 1403 مم طول السيارة 2793 مم عرض السيارة 2079 مم طول قاعدة عجلات السيارة 2793 مم مساحة الشنطة الخلفية للسيارة 487 لتر

الكماليات الموجودة بالسيارة

نظام مخصص لركن السيارة كاميرا أمامية وكاميرا وخلفية 10 سماعات Focal

وسائل الأمان بالسيارة