سعر ومواصفات بيجو 508 – GT Max – في مصر

بواسطة مدحت الصباغ

أعلن الوكيل الخاص بسيارات بيجو في مصر عن توفر السيارة بيجو 508 الجديدة بالأسواق المصرية وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر ومواصفات السيارة.

بيجو 508 الجديدة
  • سعر السيارة
الفئة السعر
الأولى: فرش جلد أسود 689.990 جنيه
الثانية: فرش جلد أحمر 695.990 جنيه
  • مواصفات بيجو 508 GT MAX :
قوة المحرك 215 حصان
العزم الأقصى للدوران 300 نيوتن متر
سعة المحرك 1600 سي سي – تربو
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 8 سرعات
  • أبعاد السيارة
ارتفاع السيارة 1403 مم
طول السيارة 2793 مم
عرض السيارة 2079 مم
طول قاعدة عجلات السيارة 2793 مم
مساحة الشنطة الخلفية للسيارة 487 لتر
  • الكماليات الموجودة بالسيارة
نظام مخصص لركن السيارة
كاميرا أمامية وكاميرا وخلفية
10 سماعات Focal
  • وسائل الأمان بالسيارة
نظام منع انغلاق الفرامل ABS
نظام الثبات الالكتروني ESP
حساسات أمامية وخلفية تساعد في ركن السيارة
نظام لمعرفة ضغط إطارات الهواء
مثبت سرعة
محدد سرعة
تثبيت مقاعد الأطفال- ISOFIX
6 وسائد هوائية


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية