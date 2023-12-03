سعر ومواصفات الكروس أوفر الاستثنائية سيارة نيسان كيكس إس 2023 الجديدة

وصلت سيارة نيسان كيكس إس 2023 الجديدة لدى شركة “بترومين” للسيارات، الوكيل المعتمد لها في السعودية بسعر 72,159 ريالًا سعوديًا، والتي ظهرت بشكل رياضي أنيق ومميز، جعلها من أكثر سيارات الكروس أوفر مبيعًا لهذا العام، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم مواصفات ومميزات هذه السيارة.

المواصفات الديناميكية للمحرك

تم تجهيز سيارة نيسان كيكس إس موديل 2023 الجديدة، بمحرك قوي ينتج عنه الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك بنزين رباعي الأسطوانات. سعة المحرك 1.6 لترًا. القوة الحصانية طاقة تُعادل قوة 118 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 149 نيوتن لكل متر. نظام الدفع دفع أمامي. سعة خزان الوقود 41 لترًا. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة 17.8 لترًا من البنزين؛ لقطع مسافة 100 كيلو متر. ناقل الحركة أوتوماتيك CVT.

أهم مزايا الأمان في سيارة نيسان كيكس إس 2023 الجديدة

تم إضافة العديد من مزايا الأمان إلى سيارة نيسان كيكس إس 2023 الجديدة، والتي تتمثل في الآتي:-