سعر ومواصفات الجيل الجديد كليًّا من سيارة شيفرولية كولورادو 2023 بالمملكة

سعر ومواصفات الجيل الجديد كليًّا من سيارة شيفرولية كولورادو 2023 بالمملكة
أصدرت شركة شيفروليه سيارتها الجديدة شيفروليه كولورادو 2023، وذلك بعد غياب دام أحد عشر عام منذ الإصدار الأخير لهذا الموديل، وجاء هذا الموديل المتطور والجديد كليا من الداخل والخارج، حيث يأتي هذا الموديل بمحرك أقوى يبلغ سعته 2.7 لتر متصل بناقل حركة ست سرعات، وغيرها من التطورات المميزة والجديدة والتي سنعترضها معكم اليوم.
تمت إعادة التصميم الخارجي والداخلي لهذا الجيل الجديد من السيارة، فقد تم تزويد السيارة بمقصورة متطورة تتميز بالعديد من التقنيات الحديثة والعديد من المميزات وهي:
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المحرك
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السيارة متوفرة بفئتي الدفع الأمامي والخلفي، حسب رغبة العميل، حيث تتوفر السيارة بمحركين 6 سلندر و 4 سلندر وهي المحركات الأقوى عن الجيل السابق.
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الشاشة المعلوماتية
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تم تزويد السيارة بشاشة ملاحية، وشاشة للمعلومات مقياسها 11.3 تدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما تعمل أيضا بخاصية الأوامر الصوتية.
|التصميم الداخلي
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عوامل الأمان
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تحتوي السيارة على العديد من عوامل الأمان والسلامة ذات التكنولوجيا المتطورة ومن بينها:
|التصميم الخارجي
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سعر سيارة شيفروليه كولورادو 2023 الجديدة كليا
السيارة متوفرة بعدة فئات، ولكل فئة منها خصائصها ومميزاتها وإمكانياتها، والتي تميزها عن الأخرى، وكذلك تختلف أيضا في السعر حيث إن أسعارها جاءت كالتالي:
- سعر السيارة من فئة WT يبلغ 28 ألف دولار ،بما يعادل 104 آلاف ريال سعودي.
- سعر الفئة LT يبلغ 30 ألف دولار ،أي ما يعادل 112 ألف ريال سعودي.
- سعر الفئة Z 71 يبلغ 37 ألف دولار، أي ما يعادل 138 ألف ريال سعودي.
- سعر الفئة Trail Boss يبلغ 43 ألف دولار، أي ما يعادل 160 ألف ريال سعودي.