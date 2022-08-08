سعر ومواصفات الجيل الجديد كليًّا من سيارة شيفرولية كولورادو 2023 بالمملكة

أصدرت شركة شيفروليه سيارتها الجديدة شيفروليه كولورادو 2023، وذلك بعد غياب دام أحد عشر عام منذ الإصدار الأخير لهذا الموديل، وجاء هذا الموديل المتطور والجديد كليا من الداخل والخارج، حيث يأتي هذا الموديل بمحرك أقوى يبلغ سعته 2.7 لتر متصل بناقل حركة ست سرعات، وغيرها من التطورات المميزة والجديدة والتي سنعترضها معكم اليوم.

تمت إعادة التصميم الخارجي والداخلي لهذا الجيل الجديد من السيارة، فقد تم تزويد السيارة بمقصورة متطورة تتميز بالعديد من التقنيات الحديثة والعديد من المميزات وهي:

المحرك السيارة متوفرة بفئتي الدفع الأمامي والخلفي، حسب رغبة العميل، حيث تتوفر السيارة بمحركين 6 سلندر و 4 سلندر وهي المحركات الأقوى عن الجيل السابق. الشاشة المعلوماتية تم تزويد السيارة بشاشة ملاحية، وشاشة للمعلومات مقياسها 11.3 تدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما تعمل أيضا بخاصية الأوامر الصوتية. التصميم الداخلي مجهزة من الداخل بأجود أنواع الجلود الفاخرة، وبها كونسول وسطي يحتوي على زر تحكم لضبط وضعية القيادة.

تتوفر السيارة بفئات عديدة ومختلفة، حيث تحتوي أعلى فئة منها على كسوة من الجلد الفاخر بالكامل مع التطريز باللون الأحمر. عوامل الأمان تحتوي السيارة على العديد من عوامل الأمان والسلامة ذات التكنولوجيا المتطورة ومن بينها: المكابح المخصصة للطوارئ والتي تعمل تلقائيا.

مثبت سرعة متطور.

خاصية مراقبة خط السير والتنبيه عند الانحراف.

تقنية التنبيه المتطورة قبل الاصطدام. التصميم الخارجي يختلف التصميم الجديد عن الإصدار السابق كلياً، حيث جاء بشبكة أمامية ضخمة هجومية ويتوسطها شعار شيفروليه، ويتوفر أيضاً من السيارة نسخه صحراوية مخصصة وجاءت باللون الأسود المط.

مصابيح السيارة “ليد” متطورة ومواكبه لخطوط التصميمات الحديثة وجاءت رفيعة جدا، مما يعزز التصميم الهجومي للسيارة.

سعر سيارة شيفروليه كولورادو 2023 الجديدة كليا

السيارة متوفرة بعدة فئات، ولكل فئة منها خصائصها ومميزاتها وإمكانياتها، والتي تميزها عن الأخرى، وكذلك تختلف أيضا في السعر حيث إن أسعارها جاءت كالتالي: