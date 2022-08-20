سعر عربية هيونداي RB 2023.. وأهم مميزاتها

تم الإعلان عن أسعار سيارات هيونداى اكسنت RB والتى تم تقديمها بالفعل من خلال 4 فئات بداخل الأسواق المحلية، فهذا ما أعلنت عنه مجموعة جى بى غبور أوتو ولمن لا يعرفها فهي الوكيل المحلى للعلامات التجارية ل شيرى وهيونداى وهافال ومازادا وشانجان وهذه العلامات التجارية موجودة في مصر، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي

سعر عربية هيونداي RB 2023

هذه السيارة متوفر منها أكثر من نوع وفئة وكل فئة لها أسعارها ومواصفاتها وكانت الأسعار كالتالي:

حيث أن سعر الفئة الأولى قيمتها 310 ألاف جنية.

بينما سعر الفئة الثانية من نوع GLSR بقيمة 320 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة من نوع GL DAB+ABS قيمتها 340 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة وهى تعتبر الفئة الأخيرة وهى من نوع GL HL قيمتها 350 ألف جنيه.

تلك الأسعار هي أسعارهم في شهر أغسطس الحالي، وربما يتغير السعر في الشهور القادمة.

مواصفات هيونداي RB 2023

طراز أكسنت RB جاءت بالعديد من المميزات ومنها:

محرك رباعي الأسطوانات، جاءت سعته 1600 سي سي وذلك المحرك ينتج قوة 125 حصان ودوران 156 نيوتن / متر. أبعاد السيارة ارتفاعها 1455 مم والطول 4370 مم، سعة الشنطة الخلفية 389 لترا والعرض 1705 مم. كل فئة من تلك الفئات الأربعة كلا منهم به مميزات تختلف عن غيرها حيث أن: الفئة الأولى: زجاجها كهربائي ونظام تشغيل المحرك الخاص به ضد السرقة ويمكن تعديل المقعد الخاص بالسائق في 6 اتجاهات، ويوجد مسند أمامي خاص لليد بجانب أن العجلة الخاصة بالقيادة يمكن إمالتها، ويوجد بها مرايات أمامية كهربائية ويوجد جنوط 14 بوصة زجاج فامية خلفي بجانب وجود ريموت كنترول ويوجد بلوتوث ومشغل صوت و4 مكبرات صوتيه، ويوجد مدخل USB ويوجد راديو.

الفئة الثانية : مقاربه إلى حد كبير للفئة الأخرى ولكن ببعض الزيادات البسيطة مثل أنه يوجه بها شاشة وسائط 7 بوصة، ويوجد بها أيضا فتحة سقف التي تعد الأفضل عند كثير من الناس.



الفئة الثالثة : مقاربه أيضا إلى حد كبير للفئة الثانية ولكن ببعض الزيادات المتميزة، مثل أنه يوجد بها مصابيح ضباب أمامية و وسائد هوائيه و مثبت للسرعة وفرامل تمنع الانزلاق وجهاز يعمل على تحديد المسافات الخلفية ويوجد جنوط 16 بوصة بجانب أن ناقل الحركة وعجلة القيادة مكسيين بالجلد والمقابض الداخلية للسيارة مطلية بالكروم.

