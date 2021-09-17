سعر سيارة فيراري 2021 بالريال في السعودية ومواصفاتها

تعد سيارات فيراري من أفضل السيارات على مستوي العالم، وذلك نظرًا للتميز الذي تتمتع به تلك السيارات، وكذلك جودة التصنيع، كما أنها تعتبر وبحق الأفضل بين جميع أنواع السيارات، كما إن الشركة المصنعة، دائمًا ما تسعي للتطوير والتحديث منها باستمرار، حيث تشعر السيارة الشخص قائدها بالمتعة والرفاهية، ومن المعروف أن هذا النوع من السيارات سعره مرتفع للغاية، ومن هنا فإنه تتواجد داخل السعودية بإعداد محدودة، فلا يقتنيها إلا من يمتلك الذوق العالي، وكذلك لديه المال الكافي لشراء هذا النوع من السيارات،

مواصفات سيارة فيراري

تمتلك السيارة فيراري عدد من المواصفات، تجعلها تتفوق على غيرها من السيارات الأخرى، كما أن السيارة تمتلك عدد من المواصفات لعل من أبرزها:

غطاء محرك السيارة.

مقبس 12V – أمامي فقط.

غطاء عزال من الأصوات والحرارة.

محرك V8 مزدوج التوربو سعة 3.9 لتر.

نظام كشف حركة مجسم من أستون مارتن.

تولد السيارة 620 حصان / 456 كيلوواط عند 5750 – 7500 دورة في الدقيقة و760 نيوتن.

سيارة فيراري 2021

تتعدد الأنواع المقدمة من السيارات، والتي يتم تصنيعها من خلال شركة فيراري، والتي تأتي كالتالي :

فيراري جي تي سي4 لوسو 2021 جديدة

مقبس 12V – أمامي فقط.

تقدم أداء رياضي مثالي للغاية.

نظام الفرامل ABS المانعة للانزلاق.

تمتلك السيارة محركين بسعة 3.9- 6.3.

فيراري 812 سوبر فاست 2021 جديدة

سعة المحرك: 6.5.

قفل مركزي للسيارة.

السرعة القصوى: 340.

نظام كشف حركة مجسم.

مقبس 12V – أمامي فقط.

عزم الدوران: 718 نيوتن.

المصابيح الأمامية التكيفية.

قوة المحرك: 800 حصان.

فيراري SF90 Stradale 2021 جديدة

مقاعد الكانتارا.

عزم الدوران 800 نيوتن متر.

مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف.

السرعة القصوى فتبلغ 340 كم / ساعة.

إنتاج نظام PHEV مجتمعاً 1000 حصان.

محرك توربو مزدوج بسعة 4.0 لتر V8 مع ثلاثة محركات كهربائية.

سعر سيارة فيراري في السعودية