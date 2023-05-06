سعر سيارة روز رايز 2022 ومواصفاتها

تُعتبر سيارة روز رايز 2022 واحدة من أفضل السيارات التي تُعرض في السوق السعودي، والتي تتميز بأنها سيارة عائلية بتصميم أنيق ومواصفات عالية ويعتبر سعر سيارة روز رايز 2022 مناسب .

مواصفات سيارة روز رايز

تأتي سيارة روز رايز 2022 بمحرك قوي بسعة 2.7 لتر وبقوة 164 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يجعلها تعمل بكفاءة عالية وتساعد على توفير الوقود. وتتميز هذه السيارة بمقصورة داخلية فسيحة ومريحة، حيث تتسع لـ 7 ركاب بشكل مريح ومع العديد من الميزات الداخلية التي تجعل الرحلة ممتعة ومريحة للجميع.

ومن أبرز مواصفات سيارة روز رايز 2022 في السعودية، هي نظام الملاحة، والشاشة التي تعمل باللمس، والتحكم بالمناخ، ونظام الصوت عالي الجودة، ونظام السلامة المتطور الذي يحمي الركاب من الحوادث والاصطدامات، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى الرائعة التي تتوفر في هذه السيارة.

سعر سيارة روز رايز

وبالنسبة لسعر سيارة روز رايز 2022 في السعودية، فإنه يتراوح بين 120,000 ريال إلى 150,000 ريال، وذلك يعتمد على المواصفات التي يتم اختيارها، حيث أنه يوجد العديد من الخيارات المختلفة التي يمكن اختيارها.

بشكل عام، تُعتبر سيارة روز رايز 2022 من أفضل الخيارات لمن يريد الحصول على سيارة عائلية متميزة بمواصفات عالية وأداء قوي، وبسعر معقول يتناسب مع متطلبات العديد من المستهلكين في المملكة العربية السعودية.

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المواصفات الداخلية لسيارة روز رايز 2022

تتميز سيارة روز رايز 2022 بمواصفات داخلية متطورة وفخمة توفر للركاب رحابة وراحة أثناء القيادة، وتشمل المواصفات الداخلية للسيارة ما يلي:

1- الجلد الفاخر: تأتي مقاعد السيارة بتصميم أنيق ومريح، ومغطاة بالجلد الفاخر عالي الجودة الذي يوفر للركاب راحة تامة أثناء الرحلات الطويلة.

2- النظام الترفيهي: تم تجهيز السيارة بنظام ترفيهي متطور يشمل شاشة عرض كبيرة تعمل باللمس، ونظام صوتي عالي الجودة، بالإضافة إلى مخارج USB وبلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

3- الأضواء الداخلية: تم تجهيز سيارة روز رايز 2022 بأضواء داخلية متعددة الألوان، والتي يمكن التحكم فيها عن طريق النظام الصوتي أو عن طريق شاشة العرض.

4- التحكم الإلكتروني: يتم توفير مجموعة من الأزرار والأجهزة الإلكترونية في السيارة، تتيح للسائق التحكم في عدد من المزايا الداخلية للسيارة، مثل التحكم في درجة الحرارة ونظام التحكم بالصوت والإضاءة الداخلية.

5- الفتحة السقفية: تأتي سيارة روز رايز 2022 بفتحة سقفية كبيرة، توفر إضاءة وهواء طبيعي داخل المقصورة، كما يمكن فتحها للاستمتاع بالأجواء الجميلة خلال الرحلات.

6- التحكم في المقاعد: يمكن التحكم في موقع وزاوية المقاعد بشكل كامل، لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب، كما تتوفر خيارات التدفئة