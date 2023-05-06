تُعد سيارة بي ام دبليو 2022 إحدى السيارات الفاخرة التي تتميز بتقنياتها المتطورة وأدائها الرائع، ولعل من أبرز العوامل التي تؤثر في اختيار السيارة هو سعرها ومواصفاتها، ففي هذا المقال، سنلقي نظرة على سعر سيارة بي ام دبليو 2022 ومواصفاتها .

سعر سيارة بي ام دبليو 2022

سيارة بي ام دبليو 2022 متاحة في الأسواق بعدة موديلات مختلفة، وهي: بي ام دبليو X1 وبي ام دبليو X2 وبي ام دبليو X3 وبي ام دبليو X4 وبي ام دبليو X5 وبي ام دبليو X6.

ويختلف سعر كل موديل عن الآخر، حيث يتراوح سعرها ما بين 190,000 إلى 490,000 ريال سعودي.

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مواصفات سيارة بي ام دبليو 2022

تتميز سيارة بي ام دبليو 2022 بمواصفات عالية الجودة وأداء رائع، حيث تتضمن المواصفات الرئيسية محركات توربو قوية، ونظام أمان متطور، ونظام ترفيهي مميز، ونظام ملاحة متكامل، وجهاز صوت عالي الجودة، ومقاعد مريحة، ومساحة تخزين وفسحة ركاب واسعة.

ويعتبر سعر سيارة بي ام دبليو 2022 مرتفعاً مقارنةً بالسيارات الأخرى في الفئة نفسها، وذلك يعود لاحتوائها على تقنيات ومواصفات متطورة، وتصميم فاخر وجذاب. كما أن السيارة تعد واحدة من أكثر السيارات الراقية والفخمة في الأسواق، مما يجعلها خياراً مثالياً للأشخاص الراغبين في الحصول على سيارة فاخرة عالية الجودة.

مميزات سيارة بي ام دبليو 2022

تتمتع سيارة بي ام دبليو 2022 بالعديد من المميزات التي تجعلها واحدة من أفضل السيارات في فئتها. ومن بين هذه المميزات نذكر: