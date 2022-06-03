سعر جيلي كولراي نيرو بلس 2022 بالريال السعودي فوري وبالتقسيط

تم إنشاء التصميم الخاص بسيارة جيلي كولراي نيرو بلس بدولة الصين والتي تم فيها عرضها للبيع لأول مرة في شهر نوفمبر من عام 2018م الماضي، فهي من الدول الرائدة في مجال تصميم السيارات خاصة الرياضية منها، إذ تأتي السيارة بتصميم مبتكر وفريد ورياضي، فهي من السيارات صاحبة المهام العديدة تأتي بمميزات لا مثيل لها بحجم كبير حيث يبلغ طولها 4.3 متر، وبعد إجراء العديد من التعديلات عليها سواء في التصميم الداخلي للسيارة أو مظهرها الخارجي تم طرحها مرة أخرى بشكل جديد ومبهر في شهر يوليو الماضي من عام 2021، واليوم نتعرف على مميزاتها مع التطرق إلى سعر بيعها بالريال السعودي.

مواصفات جيلي كولراي نيرو بلس 2022

لأول مرة يتم تصميم سيارة دفع رباعي تعتمد على منصة BMA المعيارية تحت تصنيف الفئة بي، فهي تأتي في مقدمة السيارات التي تدعم تلك الإمكانية، فقد تم تعديل المظهر الخارجي لها لتصبح المصابيح الأمامية أكثر وضوحاً ودقة وتأتي بشكل أكثر نحافة من ذي قبل، أصبح الغطاء الخاص بالمحرك في شكل خط مستقيم، وتم وضع خط ليد فوق المصابيح لتصبح أشبه بالعيون الجذابة.

سعر سيارة جيلي كولراي نيرو بلس 2022 وعروض التقسيط

تم تحقيق المعادلة الصعبة في السيارة وهو السعر مقابل القيمة، بالنظر إلى الإمكانيات التي تأتي بها السيارة تم تحديد سعر ملائم لتلك الإمكانيات وهو يتراوح ما بين 73 ألف ريال سعودي وحتى 83 ألف ريال سعودي على حسب قيمة الضريبة المضافة، كما يمكن الشراء بالتقسيط خلال مدة تبلغ سنتين ودفع 50% من قيمتها كمقدم وتقسيط الباقي من خلال دفع 400 ريال سعودي في الشهر.

مميزات جيلي كولراي نيرو 2022

تأتي سيارة جيلي كولراي نيرو بأحد التصاميم الخاصة بالسيارت الرياضية، وجاءت بما يلي من المميزات الهامة لدى عاشقي الطراز الفريد: