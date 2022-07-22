سعر السيارة هيونداي ايونيك5 2023 وأبرز مواصفاتها ومميزاتها

تعتبر شركة هيونداي من الشركات الكبرى التي تتميز بشعبية كبيرة في العديد من دول العالم وخلال الأيام الماضية أعلنت عن طرحها للسيارة الجديدة هيونداي ايونيك5 2023 بالتطويرات والتحديثات الجديدة خاصة وأنها تعمل بالطاقة الكهربائية، كما أعلنت عن أسعارها ومميزاتها الجديدة وتصميماتها الرائعة والتي تواكب العصر فضلاً عن الكماليات المتعددة التي تم إضافتها في السيارة هيونداي ايونيك5 2023 الجديدة.

مواصفات السيارة هيونداي ايونيك5 2023

تصنف السيارة الجديدة من هيونداي على أنها من السيارات المستقبلية والتي تعمل بالطاقة الكهربائية إضافة إلى أنها تتميز بالسعر المناسب بالمقارنة بالمواصفات والمميزات المتوفرة بها ومن أهمها:

يمكن قيادتها بشحنة واحدة لمسافة تصل إلى 480 كيلو متر.

إمكانية الحصول على الشحن السريع 350 كيلو واط.

مصابيح أمامية.

الإطارات ذات تصميم رياضي.

تصميم مستطيلي.

فتحات تهوية بأسفل المصد الأمامي.

شاشتين بجانب بعضهما البعض خلف الدكروسن.

شاشة الملاحة 12.4 بوصة.

شاشة المعلومات 12.4 بوصة

المقاعد عليها غطاء جلدي فاخر.

دعائم للأرجل.

المقاعد الخلفية لها قابلة للفتح و الإغلاق.

تكييف.

محركين كهربائيين أحدهما بقوة 99 حصان و الثاني بقوة 221 حصان.

دفع رباعي.

بطارية أكبر حجما و هي 77.4 كيلو واط.

شحن البطارية السريع من 10% إلى 18% يستغرق حوالي 20 دقيقة.

مرايا جانبية سوداء اللون.

قدرة عالية على السحب.

سعر السيارة هيونداي ايونيك5 2023

أعلن وكيل شركة هيونداي عن سعر السيارة ايونيك5 2023 الجديدة بالمملكة العربية السعودية لفئاتها الثلاث وجاءت على النحو المبين الموضح بالجدول التالي:

الفئة السعر بالدولار السعر بالريال فئة SE 42 ألف دولار 157 ألف ريال فئة SEL 48 ألف دولار 180 ألف ريال فئة ليمتد 53 ألف دولار 199 ألف ريال

عيوب السيارة ايونيك5 2023



أما عن العيوب التي ظهرت في السيارة ايونيك5 هي أنه لا يوجد بها إمكانية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، فضلاً عن أن التصميم الخارجي أفضل من المواصفات الداخلية الموجودة بها.