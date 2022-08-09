“سارع بالشراء” 5 سيارات بسعر قليل لطلاب الجامعة 2022 “تعرف عليها” سيارات ببلاش في مصر

بمناسبة انتهاء الثانوية العامة وإعلان النتيجة لعام 2022، ويبحث معظم الطلاب عن شراء سيارات بسعر قليل، وذلك استعدادا لسنة أولي جامعة، ويوجد خمس سيارات مستعملة بأسعار قليلة، وإمكانات ممتازة حيث لا يتعدى أسعار هذه السيارات المستعملة حوالي 25 ألف جنية مثل سيارة سوزوكي مروتي إصدار عام 1997، وسيارة فيات 127، وسيارة فيات 128، وسيارة فيات ريتمو 1986، وهناك سيارة فيات 132 وتتميز كل سيارة من هذه السيارات بالعديد من المميزات التي تجعلها مناسبة والأفضل من غيرها، وسوف نوضح لكم في هذا المقال بعض أنواع هذه السيارات.

5 سيارات بسعر قليل في مصر

سيارة سوزوكي مروتي.

سيارة فيات 127.

سيارة فيات 128.

فيات ريتمو 1986.

فيات 132.

خصائص ومميزات سيارة فيات 132

وتعد سيارة فيات 132 أحد أنواع 5 سيارات بسعر قليل لطلاب الجامعة، بأقل من 25 ألف جنية، في حالة شرائها بشكل مستعمل، وإليكم خصائص ومميزات السيارة موضحة كالتالي:

تتميز سيارة فيات ١٣٢ بقوة ٩٩ حصان، ومحرك ٤ سلندر الذي يتميز بقوته.

كما أنه الناقل اليدوي للسيارة يتمتع بخمس سرعات للسيارة، الذي يتيح اختيار السرعة المناسبة منهم.

تختص السيارة أيضا بوجود مصابيح للإنارة الأمامية تتميز بشكل رباعي، ويوجد بها أيضا شبكة مستطيلة.

إطارات السيارة تتميز بأنها قوية وتتحمل المسافات الطويلة حيث تصل إلى ١٤ بوصة.

مواصفات سيارة فيات ريتمو إصدار 1986

وإليكم ثاني سيارة من 5 سيارات بسعر قليل لطلاب الجامعة، ونشير إليكم إلى أهم مواصفات السيارة التي تهم أي مستخدم في النُّقَط التالية:

تنفرد هذه السيارة بشكل خارجي مميز حيث تمتلك شكل خارجي لعائلة الهاتش باك، مما يميزها عن كثير من السيارات المستعملة، في نفس الفئة السعرية.

كما أنه يوجد بسيارة فيات ريتمو 1986 شنطة تخزين توجد في السيارة من الخلف تتميز بأنها ذات مساحة كبيرة.

يمكنها أن تستوعب عدد ٥ من الركاب.

مميزات سيارة فيات 127

ونتابع معكم مميزات سيارة أخري من الخمس سيارات وهي سيارة فيات 127، حيث تنفرد هذه السيارة بمميزات مهمة وكثيرة، ومنها التالي: