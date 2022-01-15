زيادة جديدة في أسعار سيارات سكودا موديل 2022
أعلنت “شركة كيان” الوكيل الخاص لسيارات سكودا في مصر، عن زيادة في أسعار سيارات سكودا سكالا وسكودا كودياك، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار الجديدة لجميع فئات سيارات سكالا وكودياك موديل 2022.
أسعار فئات سكودا كودياك موديل 2022.
|الفئة
|السعر
|الأولى Active
|580 ألف جنيه
|الثانية Dynamic
|635 ألف جنيه
|الثالثة Ambition
|715 ألف جنيه
|الرابعة Style
|760 ألف جنيه
|الخامسة Sportline
|800 ألف جنيه
|السادسة L&K
|815 ألف جنيه
|السابعة Sportline 2.0
|930 ألف جنيه
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أسعار فئات سكودا سكالا موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى Ambition
|370 ألف جنيه
|الثانية Style
|440 ألف جنيه