زيادة جديدة في أسعار سيارات سكودا موديل 2022

مدحت الصباغ

أعلنت “شركة كيان” الوكيل الخاص لسيارات سكودا في مصر، عن زيادة في أسعار  سيارات سكودا سكالا وسكودا كودياك، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار الجديدة لجميع فئات سيارات سكالا وكودياك موديل 2022.

سكودا موديل 2022

أسعار فئات سكودا كودياك موديل 2022.

الفئة السعر
الأولى Active 580 ألف جنيه
الثانية Dynamic 635 ألف جنيه
الثالثة Ambition 715 ألف جنيه
الرابعة Style 760 ألف جنيه
الخامسة Sportline 800 ألف جنيه
السادسة L&K 815 ألف جنيه
السابعة  Sportline 2.0 930 ألف جنيه
SKODA MODEL 2022
سكودا كودياك موديل 2022
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أسعار فئات سكودا سكالا موديل 2022

الفئة السعر
الأولى Ambition 370 ألف جنيه
الثانية  Style 440 ألف جنيه
SKODA MODEL 2022
زيادة أسعار سكودا سكالا موديل 2022
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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية


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