زيادة جديدة في أسعار سيارات سكودا موديل 2022

أعلنت “شركة كيان” الوكيل الخاص لسيارات سكودا في مصر، عن زيادة في أسعار سيارات سكودا سكالا وسكودا كودياك، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار الجديدة لجميع فئات سيارات سكالا وكودياك موديل 2022.

أسعار فئات سكودا كودياك موديل 2022.

الفئة السعر الأولى Active 580 ألف جنيه الثانية Dynamic 635 ألف جنيه الثالثة Ambition 715 ألف جنيه الرابعة Style 760 ألف جنيه الخامسة Sportline 800 ألف جنيه السادسة L&K 815 ألف جنيه السابعة Sportline 2.0 930 ألف جنيه

أسعار فئات سكودا سكالا موديل 2022