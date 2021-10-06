زيادة أسعار هيواندي كريتا موديل 2022
أعلنت شركة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات هيونداي في مصر عن ارتفاع أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022، وفي هذا المقال سوف نتعرف على السعر الجديد للسيارة بعد الزيادة ومواصفات السيارة والفئات المتوفرة منها في مصر
سعر السيارة والفئات المتوفرة منها
|السعر
|الفئة
|الأولى Smart
|367 ألف جنيه
|الثانية Smart plus
|382 ألف جنيه
|الثالثة Modern
|407 ألف جنيه
|الرابعة Advanced
|432 ألف جنيه
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مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|113 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|144 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك
|سرعة السيارة القصوى
|169 كيلو متر في الساعة
|معدل استهلاك الوقود
|حوالي 7 لتر لكل 100 كيلو متر
وصف السيارة من الخارج
|ارتفاع السيارة
|1635 ملم
|طول السيارة
|4300 ملم
|عرض السيارة
|1790 ملم
|طول قاعدة العجلات
|2610 ملم
|حجم شنطة السيارة
|433 لتر