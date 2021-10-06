زيادة أسعار هيواندي كريتا موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

أعلنت شركة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات هيونداي في مصر عن ارتفاع أسعار  السيارة هيونداي كريتا موديل 2022، وفي هذا المقال سوف نتعرف على السعر الجديد للسيارة بعد الزيادة ومواصفات السيارة والفئات المتوفرة منها في مصر

هيواندي كريتا موديل 2022

سعر السيارة والفئات المتوفرة منها

السعر الفئة
الأولى Smart  367 ألف جنيه
الثانية Smart plus  382 ألف جنيه
الثالثة  Modern 407 ألف جنيه
الرابعة  Advanced 432 ألف جنيه
هيواندي كريتا موديل 2022 من الجانب
هيواندي كريتا موديل 2022 من الجانب
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مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 113 حصان
العزم الأقصى للدوران 144 نيوتن متر
سعة المحرك 1500 سي سي
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك
سرعة السيارة القصوى 169 كيلو متر في الساعة
معدل استهلاك الوقود حوالي 7 لتر لكل 100 كيلو متر
هيواندي كريتا موديل 2022 من الخلف
هيواندي كريتا موديل 2022 من الخلف

وصف السيارة من الخارج

ارتفاع السيارة 1635 ملم
طول السيارة 4300 ملم
عرض السيارة 1790 ملم
طول قاعدة العجلات 2610 ملم
حجم شنطة السيارة 433 لتر


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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