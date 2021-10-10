زيادة أسعار سيارات شيفروليه موديل 2022
أعلنت “شركة المنصور للسيارات” الوكيل الخاص لسيارات شيفروليه في مصر عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات هذه السيارات والفئات المتوفرة منها.
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أسعار سيارات أوبترا وفئاتها
|الفئة
|السعر
|الأولى Comfort
|205 ألف جنيه
|الثانيةComfort+ Accessories
|211.500 جنيه
|الثالثة Luxury
|220.900 جنيه
|الرابعة Luxury+ Accessories
|227.500 جنيه
مواصفات محرك السيارة
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|قوة المحرك
|110 حصان
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|الحد الأقصى لسرعة السيارة
|170 كيلو متر في الساعة
أسعار سيارات كابتيفا وفئاتها
|الفئة
|السعر
|الأولى LS
|345 ألف جنيه
|الثانية – LT
|370 ألف جنيه
|الثالثة Premier 5 seats
|390 ألف جنيه
|الرابعة – Premier 7 seats
|410 ألف جنيه
مواصفات محرك السيارة
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|قوة المحرك
|148 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|255 نيوتن متر
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|ناقل حركة السيارة
|CVT