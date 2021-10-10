أعلنت “شركة المنصور للسيارات” الوكيل الخاص لسيارات شيفروليه في مصر عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات هذه السيارات والفئات المتوفرة منها.

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أسعار سيارات أوبترا وفئاتها

الفئة السعر الأولى Comfort 205 ألف جنيه الثانيةComfort+ Accessories 211.500 جنيه الثالثة Luxury 220.900 جنيه الرابعة Luxury+ Accessories 227.500 جنيه

مواصفات محرك السيارة

سعة المحرك 1500 سي سي قوة المحرك 110 حصان عدد السلندرات 4 سلندر الحد الأقصى لسرعة السيارة 170 كيلو متر في الساعة

أسعار سيارات كابتيفا وفئاتها

الفئة السعر الأولى LS 345 ألف جنيه الثانية – LT 370 ألف جنيه الثالثة Premier 5 seats 390 ألف جنيه الرابعة – Premier 7 seats 410 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة