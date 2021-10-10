زيادة أسعار سيارات شيفروليه موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

أعلنت “شركة المنصور للسيارات”  الوكيل الخاص لسيارات شيفروليه في مصر عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات هذه السيارات والفئات المتوفرة منها.

زيادة أسعار سيارات شيفروليه
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أسعار سيارات أوبترا وفئاتها

الفئة السعر
الأولى  Comfort 205 ألف جنيه
الثانيةComfort+ Accessories 211.500 جنيه
الثالثة Luxury 220.900 جنيه
الرابعة  Luxury+ Accessories 227.500 جنيه

مواصفات محرك السيارة

سعة المحرك 1500 سي سي
قوة المحرك 110 حصان
عدد السلندرات 4 سلندر
الحد الأقصى لسرعة السيارة 170 كيلو متر في الساعة

أسعار سيارات كابتيفا وفئاتها

الفئة السعر
الأولى  LS 345 ألف جنيه
الثانية – LT 370 ألف جنيه
الثالثة  Premier 5 seats 390 ألف جنيه
الرابعة – Premier 7 seats 410 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة

سعة المحرك 1500 سي سي
قوة المحرك 148 حصان
العزم الأقصى للدوران 255 نيوتن متر
عدد السلندرات 4 سلندر
ناقل حركة السيارة CVT


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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