زيادة أسعار سيارات إم جي موديل 2021

أعلنت (شركة المنصور) الوكيل الخاص بسيارات إم جي زيادة أسعار ام جي موديل 2021، سوف نتعرف في هذا المقال عن أسعار سيارات ام جي بعد الزيادة.

أسعار السيارات بعد الزيادة

السعر الفئة الأولى Standard 293 ألف جنيه الثانية Comfort 308 ألف جنيه الثالثة Luxury 323 ألف جنيه

مواصفات السيارة

سعة المحرك 1500 سي سي قوة المحرك 169 حصان العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر ناقل الحركة أتوماتيك- 7 سرعات

وسائل الأمان والكماليات في السيارة

نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS) نظام الثبات الإلكتروني فرامل يد إلكترونية نظام مانع السرقة وسائد هوائية

أسعار سيارة ام جي (HS) بعد الزيادة

السعر الفئة الأولى Black Interior 412 ألف جنيه الثانية Brown Interior 417 ألف جنيه الثالثة LFC Edition 422 ألف جنيه

مواصفات السيارة ام جي (Hs)

سعة المحرك 1500 سي سي- تربو قوة المحرك 169 حصان العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر ناقل الحركة أتوماتيك- 7 سرعات

أبعاد السيارة الخارجية