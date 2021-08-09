زيادة أسعار سيارات إم جي موديل 2021
أعلنت (شركة المنصور) الوكيل الخاص بسيارات إم جي زيادة أسعار ام جي موديل 2021، سوف نتعرف في هذا المقال عن أسعار سيارات ام جي بعد الزيادة.
- أسعار السيارات بعد الزيادة
|السعر
|الفئة
|الأولى Standard
|293 ألف جنيه
|الثانية Comfort
|308 ألف جنيه
|الثالثة Luxury
|323 ألف جنيه
- مواصفات السيارة
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|قوة المحرك
|169 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|250 نيوتن متر
|ناقل الحركة
|أتوماتيك- 7 سرعات
- وسائل الأمان والكماليات في السيارة
|نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)
|نظام الثبات الإلكتروني
|فرامل يد إلكترونية
|نظام مانع السرقة
|وسائد هوائية
- أسعار سيارة ام جي (HS) بعد الزيادة
|السعر
|الفئة
|الأولى Black Interior
|412 ألف جنيه
|الثانية Brown Interior
|417 ألف جنيه
|الثالثة LFC Edition
|422 ألف جنيه
- مواصفات السيارة ام جي (Hs)
|سعة المحرك
|1500 سي سي- تربو
|قوة المحرك
|169 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|250 نيوتن متر
|ناقل الحركة
|أتوماتيك- 7 سرعات
- أبعاد السيارة الخارجية
|طول السيارة
|4574 مم
|عرض السيارة
|1876 مم
|ارتفاع السيارة
|1685 مم
|قاعدة عجلات السيارة
|2720 مم