زيادة أسعار سيارات إم جي موديل 2021

بواسطة مدحت الصباغ

أعلنت (شركة المنصور) الوكيل الخاص بسيارات إم جي زيادة أسعار ام جي موديل 2021، سوف نتعرف في هذا المقال عن أسعار سيارات ام جي بعد الزيادة.

زيادة أسعار سيارة ام جي موديل 2021
  • أسعار السيارات بعد الزيادة
السعر الفئة
الأولى Standard 293 ألف جنيه
الثانية Comfort 308 ألف جنيه
الثالثة Luxury 323 ألف جنيه
  • مواصفات السيارة
سعة المحرك 1500 سي سي
قوة المحرك 169 حصان
العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر
ناقل الحركة أتوماتيك- 7 سرعات
  • وسائل الأمان والكماليات في السيارة
نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)
نظام الثبات الإلكتروني
فرامل يد إلكترونية
نظام مانع السرقة
وسائد هوائية

 

  • أسعار سيارة ام جي (HS) بعد الزيادة
السعر الفئة
الأولى Black Interior 412 ألف جنيه
الثانية Brown Interior 417 ألف جنيه
الثالثة LFC Edition 422 ألف جنيه
  • مواصفات السيارة ام جي (Hs)
سعة المحرك 1500 سي سي- تربو
قوة المحرك 169 حصان
العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر
ناقل الحركة أتوماتيك- 7 سرعات

 

  • أبعاد السيارة الخارجية
طول السيارة 4574 مم
عرض السيارة 1876 مم
ارتفاع السيارة 1685 مم
قاعدة عجلات السيارة 2720 مم


Avatar of مدحت الصباغ
مدحت الصباغ

مدخل بيانات بشركة الشرق جروب للاستثمار والتجارة، وكاتب محتوى بموقع نجوم مصرية.