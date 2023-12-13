“رينج روڤر” تقدم لمحة مختصرة عن سياراتها الكهربائية بقوة قدرها 800 فولط

شوقت العلامة التجارية “رينج روڤر” الجمهور، بتقديم لمحة مختصرة عن سيارتها الكهربائية بقوة قدرها 800 فولط.

وكانت “رينج روڤر” قد وعدت بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية منذ فترة طويلة في مقطع فيديو.

سيارة رينج روڤر الكهربائية

ونستعرض لكم عبر موقع نجوم مصرية، ما اعلنته العلامة التجارية “رينج روڤر”، حول سياراتها الكهربائية، وموعد إطلاق السيارة.

سيارة رينج روڤر الكهربائية

إليكم جميع الخصائص التي تتمتع بها سيارة رينج روڤر الكهربائية الجديدة:

السيارة تعتمد على معمارية جاكوار لاند روڤر بقوة مقدارها 800 فوط، وهذا يعني دعم طاقة الشحن الإضافية والأداء المحسن وزيادة الكفاءة وتوفير الوزن.

وتستفيد السيارة من مستويات الضوضاء المنخفضة نسبيًا وبساطة نظام الدفع الكهربائي.

وبدأت النماذج الأولية للنسخة الكهربائية، مرحلة اختبار تتضمن اختبار درجة الحرارة في مناطق مثل دبي والسويد، من خلال درجات حرارة تتراوح من مقدار سالب 40 درجة مئوية إلى مقدار 50 درجة مئوية.

وتختبر “رينج روڤر” النماذج الأولية عبر التضاريس القاسية، مثل الخوض في المياه بعمق مقداره 850 ملم.

ووعدت “رينج روڤر”، بتمتع السيارة بجميع مزايا السيارة الكهربائية الحديثة، فضلا عن تمتع السيارة بالقوة والقدرة نفسها عبر الطرق الوعرة مثل نظيراتها العاملة بالوقود.

ما الجديد في سيارة رينج روڤر الكهربائية؟

سيارة رينج روڤر الكهربائية تعد خطوة ثورية في عالم السيارات الحديثة، كما تمثل هذه السيارة الكهربائية نقلة نوعية في تاريخ رينج روڤر، حيث تجمع بين الأداء القوي مع التزام الحماية البيئية.

من أبرز ما يميز سيارة رينج روڤر الكهربائية هو قوتها وأداؤها الممتاز في الطرقات، حيث تعتمد على نظام دفع رباعي يمنحها قدرة استثنائية على التحكم والثبات على مختلف أنواع التضاريس، وتعتمد السيارة على تقنيات متطورة في الطاقة الكهربائية لتوفير مدى طويل للسفر مع توفير الأداء الديناميكي.

وتأتي سيارة رينج روڤر الكهربائية بتصميم أنيق وعصري يجمع بين الأناقة والوظائف العملية، وكذلك تصميمها الداخلي شيك ومميز، كما تتميز بقدرتها على الشحن السريع مما يسهل تجربة استخدامها.

موعد إطلاق سيارة رينج روڤر الكهربائية

لم تحدد “رينج روڤر” موعد دقيق لإطلاق سيارتها الكهربائية، ولكن من المقرر أن تصل سيارة رينج روڤر الكهربائية في عام 2024.