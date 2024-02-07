ريماك تتجه نحو الديزل: تحول جديد في عالم السيارات الكهربائية

ريماك، المعروفة بتصنيع سيارات فائقة الأداء تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، تتطلع الآن إلى تبني مصادر طاقة متنوعة كالديزل والغاز الطبيعي، هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية الشركة التي تتخذ من كرواتيا مقرًا لها.



إعادة تعريف مفهوم السيارات الكهربائية

وفقًا لمات ريماك، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن ريماك لا تقتصر على إنتاج السيارات الكهربائية فقط، بل تهدف إلى استكشاف كل ما هو مثير وجديد في عالم السيارات، يُظهر ذلك برنامجًا طموحًا يهدف لاستخدام الأنابيب النانوية بدلاً من البطاريات التقليدية.





تحديات وإمكانيات التكنولوجيا الجديدة

التكنولوجيا الجديدة التي تتبناها ريماك تهدف لتحسين نسبة الطاقة إلى الوزن في سياراتها، يعتبر هذا التحديث أساسيًا للتغلب على القيود الناتجة عن ثقل البطاريات، مما يحسن الأداء الديناميكي للسيارات، خاصة في المنعطفات.

تقنية توليد الطاقة من الوقود السائل

الشركة تعمل على تقنية تسخين الوقود السائل المختلف كيميائيًا لتوليد الكهرباء، وهذه التقنية قد تصل إلى كفاءة تصل إلى 80%، متفوقةً على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.





توقعات لمستقبل السيارات الرياضية

مع تطور هذه التكنولوجيا، تتوقع ريماك تحقيق تحسينات كبيرة في السيارات الرياضية، بالتعاون مع شركة هيونداي، حيث تخطط ريماك لتجهيز الطرازات الرياضية بمصادر طاقة أخف وزناً، هذا قد يفتح الباب أمام ظهور طرازات هيونداي N الكهربائية الخفيفة الوزن في المستقبل.



إنجازات ريماك في عالم السيارات الكهربائية

رغم التوجه نحو مصادر طاقة متنوعة، تظل ريماك واحدة من أبرز الشركات في تقديم أداء متميز للسيارات الكهربائية، يبرز طرازها الإنتاجي الثاني، ريماك نيفيرا، كمثال على قدرتها الهائلة، مسجلاً أرقامًا قياسية عالمية بفضل محركه الذي تبلغ قوته 1914 حصانًا.





التطلعات المستقبلية لتقنيات ريماك

في حين لم يتم تحديد مواعيد محددة لطرح هذه التقنية، فإن الإنجازات المستقبلية لريماك قد تعيد تشكيل مفهوم السيارات الكهربائية، حيث يمكن أن تغير معايير أدائها وكفاءتها وتفتح آفاقاً جديدة في عالم السيارات.