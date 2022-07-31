رسميا اطلاق السيارة الكروس أوفر MG4 الكهربائية الجديدة بمواصفات عالمية

شهدت الأيام الأخيرة إعلان رسمي من جانب شركة إم جي، وهو الإعلان الذي كاس ستضمن كافة التفاصيل الخاصة بإطلاق الكروس أوفر MG4 الكهربائية الجديدة، وهي السيارة التي تأتي بالمواصفات القياسية التي سوف تعمل على إشعال المنافسة بشكل كبير على نطاق واسع مع فولكس فاجن ID3 ورينو Mégane E-Tech، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما أعلنته شركة إم جي بشأن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة.

إطلاق سيارة إم جي MG4 الكهربائية الجديدة

وقد أعلنت بشكل رسمي الشركة البريطانية، العريقة التابعة لمجموعة SAIC الصينية، بيان رسمي يتضمن قيام بإطلاق سيارتها الجديدة التي تحمل اسم MG4، وهي السيارة الكهربائية التي ادخل المنافسة في سوق السيارات العالمي على نطاق واسع، وقد كشفت الشركة عن بعض المواصفات التي تم تصميم بها السيارة الجديدة، حيث أكدت أن السارة من المقرر أن تأتي طريقة حيث يصل طولها الى حوالي 30 ر4 متر، والتي جاءت تتميز بالكثير من المواصفات من اهمها أنها تتميز بخطوط انسيابية هامة جاءت مزودة بها، بالإضافة إلى سقف عال وسبويلر خلفي رابطي تم تصميميه بشكل لافت للأنظار.

صور السيارة إم جي MG4 الكهربائية الجديدة

أهم مواصفات سيارة MG4 الكهرباء الجديدة

وجاءت سيارة أم جي الجديدة تتضمن على المستوى التقني، بالمواصفات التالية:-