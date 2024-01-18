رحلة الأناقة والتطور مع مرسيدس بنز CLE كوبيه
تدور عجلة الزمان بلا توقف، وتستمر الحياة في تسارع مستمر نحو المستقبل، في هذا العصر، أصبحت الحركة والتنقل عناصر أساسية في حياتنا اليومية، ومع السعي نحو تحقيق الأناقة والراحة في التنقل، تبرز السيارات كجزء لا يتجزأ من هذه الرحلة، في هذا المقال، نستعرض تجربة مميزة مع سيارة “مرسيدس بنز CLE كوبيه”، رمز الفخامة والابتكار.
تاريخ طراز CLE كوبيه
مرسيدس بنز، بتاريخها العريق في صناعة السيارات، أعادت تقديم مفهوم الكوبيه بطرازها الجديد “CLE كوبيه 2024″، يعتبر هذا الطراز امتداداً لسلسلة طويلة من الإصدارات الفاخرة، التي بدأت مع نموذج 280 (W114) عام 1972، وتستمر في تطورها حتى اليوم، يتميز هذا الطراز بأبعاده الرياضية وتصميمه الأنيق.
التصميم والمزايا
تبرز السيارة بتصميمها الرياضي الجذاب، واجهتها المميزة، ومقصورتها الداخلية الفسيحة، تتميز بإضاءة رقمية متطورة ونظام ترفيهي متكامل، يشمل نظام صوتي ©Burmester مع Dolby Atmos، مما يوفر تجربة قيادة مريحة وآمنة، كما تتوفر بمحركات متعددة الأوضاع، فيما يلي جدول مواصفات السيارة:
|الميزة
|الوصف
|النموذج
|مرسيدس بنز CLE كوبيه 2024
|الطول
|4.850 ملم
|العرض
|1.860 ملم
|الارتفاع
|1.428 ملم
|قاعدة العجلات
|طويلة بمقدار 25 ملم عن الفئة C كوبيه
|المحرك
|متوفر بنسخ 4 سلندرات و6 سلندرات
|القوة الحصانية
|تتراوح من 204 أحصنة إلى 375 حصاناً
|العزم
|يتراوح من 320 إلى 500 نيوتن/متر
|التسارع
|يتراوح من 7.5 ثانية إلى 4.4 ثانية للوصول إلى 100 كم/س
|السرعة القصوى
|تتراوح من 240 إلى 250 كم/س
|التصميم الداخلي
|مقصورة فخمة تركز على السائق، مع إمكانية تخصيص الإضاءة والصوت
|نظام الملاحة والترفيه
|MBUX بتقنية الواقع المعزز، شاشة عرض رقمية ونظام صوتي ©Burmester مع Dolby Atmos
|الأمان
|نظام GUARD 360° Plus لمراقبة شاملة لمحيط السيارة
|المساحة الداخلية
|مساحة رأس وكتفين ومرفقين وركبتين أكبر من الفئة C كوبيه
|صندوق الأمتعة
|حجم أكبر بمقدار 60 لتراً مع سهولة في التحميل