رئيس شركة “نيسان” يحذر من السرعة في إنتاج السيارات الصيني.. فما سبب هذا التحذير؟

حذر الرئيس التنفيذي لشركة “نيسان” ماكوتو أوشيدا، من تسارع وتيرة إنتاج شركات تصنيع السيارات الصينية، وخلال قمة مستقبل السيارات، التي نظمتها صحيفة “فاينانشال تايمز”، حذر أوشيدا من أن شركات تصنيع السيارات الصينية تضع ضغوطًا على المصنعين العالميين، مما يجعلهم يعانون في المنافسة على حصص السوق، وأشار إلى أن هذه الشركات الصينية تدفع المنافسين لتسريع وتيرة الإنتاج.

تحذير رئيس شركة “نيسان”

وأوضح أن تلك الشركات الصينية قد أظهرت قوة هائلة، حيث إن الوقت الذي تستغرقه لإصدار سيارة جديدة في السوق كان أسرع بكثير مما كان متوقعًا من قبل.

تعاني شركات السيارات اليابانية بشكل خاص من المنافسة مع الشركات الصينية، وخاصة فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية.

في وقت سابق، كشفت شركة “نيسان” عن توجهها الجديد نحو الإسراع في إنتاج السيارات الكهربائية، وبدأت في تطوير طرازات السيارات الهجينة.

تخطيط شركة نيسان بحلول 2030

وقد أوضح مسؤولو “نيسان” أن الشركة تخطط لإطلاق 18 طرازًا وموديلًا جديدًا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، مقارنة بـ 15 طرازًا في الخطط السابقة، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

تتضمن السيارات الهجينة محركًا يعمل بالوقود البترولي ومحركًا كهربائيًا، ولكن في الهجين السلسلي يستخدم المحرك الكهربائي لتشغيل عجلات السيارة أو ناقل الحركة، ويستخدم المحرك البترولي لتشغيل مولد الطاقة لإنتاج الكهرباء للسيارات الهجينة البارالليلة.