دور أوضاع القيادة في تغيير إمكانيات السيارة: من الرياضي إلى الاقتصادي

أصبحت أوضاع وأنظمة القيادة المتنوعة جزءًا لا يتجزأ من السيارات الحديثة، مما يتيح للسائقين التكيف مع مختلف الظروف الجوية وتضاريس الطرق، وتعتبر لاند روفر من الرواد في تقديم هذه التقنيات.

الوضع الرياضي واستخداماته

يأتي الوضع الرياضي (سبورت) في مقدمة هذه الأوضاع، حيث يعزز من أداء السيارة عبر تحسين عملية التسارع وتجهيز نظام التعليق لتحقيق ثبات أفضل عند السرعات العالية.

نصائح لاستخدام الوضع الرياضي

من الأفضل استخدام الوضع الرياضي في الطرق السريعة والابتعاد عنه في المناطق المزدحمة، وتجنب الاستخدام المطول للحفاظ على استهلاك الوقود.

الوضع الكومفورت وفوائده

يوفر الوضع الكومفورت (Comfort) قيادة يومية متوازنة ومريحة، مع إعدادات تضمن تجربة قيادة انسيابية.

الوضع الاقتصادي وكفاءته

يهدف وضع الإيكو (Eco) إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود، من خلال تقليل استجابة دواسة الوقود وتحسين أداء البطارية في السيارات الهايبرد.

نصائح لاستخدام الوضع الاقتصادي

يُنصح باستخدام وضع الإيكو عند السير بسرعات معتدلة وتجنبه عند القيادة على الطرق السريعة، أو في الظروف الجوية الصعبة.

وضع الثلج والطرق الوعرة

يتميز وضع الثلج (Snow) بتوفير ثبات وتجنب الانزلاق، بينما يوفر وضع الطرق الوعرة (Off-Road) إمكانية القيادة على التضاريس الصعبة بأمان.

نصائح لاستخدام وضع الطرق الوعرة

يجب التأكيد على أهمية معرفة قدرات السيارة والسائق عند استخدام هذا الوضع، مع التركيز على الحفاظ على وضعية المقود الصحيحة.

وضع سبورت بلس ووضع EV

يخصص وضع سبورت بلس (Sport Plus) للسيارات الرياضية، بينما يوفر وضع EV تجربة قيادة صديقة للبيئة في السيارات الكهربائية والهايبرد.