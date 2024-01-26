حماية نفسك والآخرين: حالات يجب فيها عدم قيادة السيارة

ليست كل الأوقات ملائمة لقيادة السيارة، فالسلامة تأتي أولاً سواء كانت السيارة في حالة جيدة أو لا، وكذلك الحال بالنسبة لصحة السائق واستعداده، وجود أي خلل في السيارة أو عدم استعداد السائق بشكل كامل قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، لذا هناك مجموعة من الأسباب التي تستدعي تجنب القيادة، سواء كانت تتعلق بالسائق أو السيارة نفسها.

أهمية معرفة الأجزاء والمكونات للسيارة

يتوجب على كل سائق معرفة مختلف أجزاء السيارة التي يقودها والانتباه لأي عطل فني قد يظهر، هذا الفهم يساعد في تحديد متى يجب الامتناع عن قيادة السيارة لضمان السلامة، لا ينبغي قيادة السيارة إذا كانت تعاني من أعطال فنية قد تشكل خطرًا على السائق، الركاب، أو مستخدمي الطريق الآخرين.

الحالة الصحية للسائق

الصحة الجيدة والوعى الكامل ضروريان قبل قيادة السيارة، أي شعور بالمرض أو الإرهاق يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة السائق على القيادة بأمان، من الأفضل تجنب القيادة في حال الشعور بالتعب أو الإرهاق.

الحالات التي تتطلب تجنب القيادة

عدم سلامة الفرامل

تسرب الوقود أو سائل التبريد أو الزيت

التحقق من مستوى زيت المحرك

اتساخ الزجاج الأمامي أو الخلفي

التأكد من سلامة الإطارات

التحقق من إغلاق الأبواب بإحكام

التأكد من كفاءة البطارية

القيادة في الطقس السيئ

التأكد من وجود مرآة داخلية ومرايا جانبية

تعطل الإضاءة والإشارات الضوئية

تحميل السيارة بوزن زائد عن الحد المسموح

القيادة المسؤولة في الأحياء السكنية

يجب التحلي بالمسؤولية وتجنب الأفعال التالية أثناء القيادة في الأحياء السكنية: