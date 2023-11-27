جي اي سي GA4 موديل 2023 سيارة سيدان اقتصادية وفاخرة

تأتي جي اي سي GA4 لعام 2023 كأحد أهم الخيارات في فئة السيارات السيدان المدمجة الاقتصادية، حيث توفر تصميمًا خارجيًا عصريًا ومقصورة داخلية عالية الفخامة مع هيكل بين الأطول في هذه الفئة، كما توفر تجهيزات فاخرة وبسعر تنافسي، لذلك سنحاول التعرف على أدق تفاصيلها من خلال هذا المقال.

التصميم الخارجي:

يمتاز تصميم سيارة جي اي سي GA4 لعام 2023 بالأناقة العصرية والقوة، مما يمنح السيارة نمطًا فريدًا كعادة الصانعة الصينية المعروفة، حيث تأتي المقدمة بشبكة كبيرة مزينة بخطوط أفقية تظهر شعار العلامة التجارية بوضوح، كما تتميز المصابيح الأمامية بتصميمها الراقي فهي تندمج بسلاسة مع الشبكة، مما يزيد من الطابع العدواني للسيارة.



أما من الجانب فنجد خطوطًا ديناميكية تعزز المظهر الجمالي للسيارة، كما تسهم أيضا في تحسين الديناميكا الهوائية، وتتميز جي اي سي GA4 أيضًا بمرايا جانبية كهربائية وإطارات بمقاس 16 أو 17 بوصة.



من الخلف، تتميز السيارة بمصابيح LED بتصميم بسيط وحديث، يكمل التصميم الراقي للسيارة.

توفر السيارة العديد من الألوان والتي تتضمن اللون الأسود، الأحمر، الأبيض والبني، مما يجعلها قادرة على تلبية أذواق جميع العملاء.

المقصورة والتقنيات:

توفر سيارة الجي إيه سي 2023 مقاعد مكسوة بكسوة جلدية فاخرة تكفي لخمسة ركاب، وكذلك بعجلة قيادة مغطاة بالجلد ذات تصميم متقدم تمكنك من القيام بالعديد من الوظائف.



أما بالنسبة لنظام الترفيه، فإن السيارة توفر شاشة عدادات ملونة مقاس 3.5 بوصات، كما توفر شاشة ترفيهية لمسية مقاس 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والبلوتوث.

توفر السيارة مساحة داخلية واسعة لجميع الركاب، كذلك فهي توفر مساحة تخزين كبيرة، كل هذا على الرغم من كونها ضمن فئة السيدان المدمجة.

أنظمة الأمان:

تأتي الجي إيه سي 2023 بالعديد من أنظمة الأمان الحديث والمتطورة، والتي تتضمن وسائد هوائية أمامية مزدوجة وجانبية لحماية الركاب في حالة وقوع اصطدامات، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني الذي يساعد في الحفاظ على ثبات السيارة على الطرق المختلفة، وجهاز إنذار متطور للحماية من السرقات، ونظام التحكم عن بعد في صندوق الأمتعة الخلفي، بجانب نظام أيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال والذي يضمن سلامة الركاب الصغار، بينما يساهم جهاز منع تشغيل المحرك دون مفتاح في الحد من سرقة السيارة.

كما توفر السيارة حساسات للمساعدة في ركن السيارة، مثبت سرعة لتسهيل القيادة على الطرقات الطويلة، وكاميرا خلفية لتوفير رؤية واضحة عند الرجوع للخلف، وحساسات لمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات.

الأداء والمحركات:

تأتي السيارة بمحرك تيربو V4 بسعة 1.3 لتر، يولد قدرة تصل إلى 135 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 202 نيوتن مترًا، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

الأسعار:

تتوفر سيارة جي إيه سي GA4 موديل 2023 في المملكة العربية السعودية بسعر تنافسي يجعلها واحدة من الخيارات الأكثر جاذبية في فئة السيارات السيدان، خاصة بالنظر إلى مجموعة الميزات المتقدمة والأداء الرائع الذي تقدمه، فنجد سعرها يبدأ من 65,435 ريالًا شاملًا لقيمة الضريبة المضافة.