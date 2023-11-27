جينيسيس تبهر العالم بسيارتها الافتراضية الخارقة فيجن جران توريزمو

تزامناً مع التطورات المذهلة في عالم السيارات وألعاب الفيديو، تقدم جينيسيس إعلاناً تشويقياً يحبس الأنفاس عن سيارتها الافتراضية الخارقة الجديدة، المقرر الكشف عنها في 2 ديسمبر.

في تحرك مثير، أطلقت جينيسيس، العلامة التجارية الفاخرة لمجموعة هيونداي موتور، إعلاناً يلفت الأنظار عن سيارتها الافتراضية الخارقة ضمن برنامج فيجن جران توريزمو.

هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة تعاون بين صانعي السيارات وبلاي ستيشن، يوفر منصة فريدة للمصنعين لإظهار إبداعاتهم في تصميم سيارات خارقة افتراضية، حصرية للعبة الشهيرة جران توريزمو.

تصميم السيارة الافتراضية الخارقة

يعرض الفيديو التشويقي لقطات سريعة للسيارة الافتراضية وهي تنطلق بسرعة ورشاقة عبر مسار فارغ، مما يزيد من حماس المشاهدين.

رغم أن الفيديو لا يكشف الكثير عن تفاصيل السيارة، إلا أنه يعزز الفضول والترقب لموعد الكشف الرسمي.

تاريخ جينيسيس في تقديم السيارات النموذجية

تشتهر جينيسيس بتاريخها الغني في تقديم سيارات نموذجية تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة.

من أبرز تلك النماذج، سيارة إسينشا التي تم الكشف عنها في 2018، والتي أبهرت العالم بجسمها المصنوع من ألياف الكربون وتصميمها الديناميكي الهوائي.

الكشف عن نموذج جديد للطرق الوعرة

في تطور مفاجئ، قدمت جينيسيس نموذجاً أولياً لسيارة مخصصة للطرق الوعرة، تم تطويرها بالتعاون مع شركة دلتا الألمانية.

هذا النموذج يعكس التنوع في تصميمات جينيسيس، ويظهر قدرتها على الابتكار وتجاوز التوقعات.

برنامج فيجن جران توريزمو ومساهمات العلامات التجارية

برنامج فيجن جران توريزمو لم يكن مجرد منصة لجينيسيس فحسب، بل شهد مشاركة العديد من العلامات التجارية العالمية، كلٌ منها قدم رؤيتها الفريدة لما يجب أن تكون عليه السيارة الخارقة المثالية.

هذا البرنامج لم يقتصر على تقديم نماذج افتراضية فحسب، بل أثرى الواقع أيضاً، كما فعلت فيراري بعرض نموذج بالحجم الكامل في متحفها بمارانيلو.