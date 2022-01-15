مواصفات سيارة جاكوار XE 2022 ذات المستوى العالي من الفخامة والرفاهية

السيارة الرياضية جاكوار XE 2022 تُعد مزيج ما بين الفخامة والمواصفات الداخلية الرائعة، فهي سيارة إنجليزية المنشأ تم طرحها بالأسواق المصرية من قِبل توكيل MTI الوكيل المعتمد لسيارات جاكوار، السيارة تحتوي على العديد من الكماليات التي ترسخ من قيمتها بالأسواق سواء من حيث الأداء القوي الذي يمنح العميل سرعة مناسبة على الطرقات بالإضافة لاحتوائها على الكثير من معايير الأمان والسلامة التي تحرص عليها جاكوار.

مميزات جاكوار XE 2022

• السيارة تحتوي على خامات داخلية أكثر من رائعة.

• تصميم خارجي مميز مما يجعلها ندًا للكثير من السيارات المنافسة.

• تقدم السيارة أداء ممتاز على مختلف السرعات.

• ستحظى مع جاكوار XE 2022 بتجربة قيادة ممتعه.

• تسارع قوي حيث تتسارع في 6.5 ثانية.

• جاكوار هي الخيار الأمثل في فئتها السعرية.

• تمتاز السيارة بمساحات ركوب جيدة خاصة بالجهة الأمامية.

• مساحة تخزين جيدة حيث يصل مساحة الشنطة إلى 410 لتر.

• خاصية العزل ممتازة خاصة بالكابينة الداخلية.

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مواصفات محرك جاكوار XE 2022

• السيارة جاكوار XE 2022 معززة بمحرك سعة 3000 سي سي، يتألف من 6 سلندرات.

• سعة خزان الوقود تصل لحوالي 80 لترًا مع استهلاك بمعدل 9 لتر لكل 100 كيلومتر.

• ينتج المحرك قوة حصان تُقدر بنحو 340 حصانًا.

معايير الأمان والسلامة في جاكوار XE 2022

قامت جاكوار بمنح طرازها العديد من تجهيزات الأمان والسلامة حرصًا منها على سلامة وأمان راكبيها خاصة في ظل انتشار حوادث السير نتيجة افتقاد السيارات لبعض أهم معايير الأمان، إلا أن جاكوار تحرص دائمًا على عملائها فتقدم لهم ما هذه الامتيازات الأمنية :

• التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

• وسائد هوائية Airbags.

• خاصية الفرامل المانعة للانزلاق ABS مما يساعد على ثبات السيارة.

• أحزمة أمان أمامية.

• يتيح إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية.

• نظام مثبت ومحدد للسرعة.

• نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

• متوفر بالسيارة كاميرا رصد لحركة الطريق.

• أجهزة استشعار الاصطفاف.

جاكوار XE 2022 ومواصفاتها الداخلية

• مقصورة واسعة تهدف لإرضاء أذواق عملائها من حيث الفخامة والتميز.

• مُنحت السيارة من الداخل بالكثير من الكماليات التي تمنح العميل أداء أفضل وراحة مع مستوى عالي من الرفاهية.

• تكييف هواء مزود بفتحات خلفية للركاب في المقعد الخلفي.

• نظام بلوتوث يعمل على ربط الهاتف بالنظام الخاص بالسيارة.

• عجلة قيادة قابلة للإمالة في أكثر من اتجاه.

• السيارة مزودة ب USB وراديو FM.

أسعار جاكوار XE 2022 بالأسواق

جاءت جاكوار XE 2022 بسعر يبدا من 224.070 درهم بالسوق الإماراتي، أما بالأسواق المصرية فقد بلغ سعرها حوالي 1.100.000 جنيه مصري، وبالأسواق السعودية نجدها تصل لحوالي 240 الف ريال سعودي.