ثورة بسوق السيارات.. Lightyear One أول سيارة كهربائية ببطارية خارقة تشحن مرة واحدة شهرياً

أزاحت شركة لايت يير الهولندية الستار عن سيارتها الكهربائية Lightyear One، والتي تشحن مرة واحدة في الشهر، حيث أنها تتمتع ببطارية خارقة، لتبدد مخاوف العديد من العملاء المتخوفين من السيارات الكهربائية، ولا شك أن هذا إبداع من الشركة المصنعة لتلك السيارة، حيث أن العالم يتجة الآن وبقوة إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء.

سيارة Lightyear One الهولندية الكهربائية

وكانت الشركة الهولندية لايت يير قد أكدت على قيامها بإنتاج سيارتين من هذا النوع، وخرجت السيارة الأولى بالفعل إلى النور، وهي السيارة المعروفة باسم Lightyear One، أما السيارة الثانية فسوف يتم الإعلان عنها بداية عام 2024.

وتقول الشركة أن سيارة Lightyear One التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لها القدرة أيضاً على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، حيث أن السيارة تم تزويدها بغلاف من الألواح الشمسية فوق سطحها، وأنها تسير لمسافة أكثر من 12 كيلو حالة تعرضها للشمس لمدة ساعة واحدة.

كما أن سعر السيارة الهولندية هذه يبلغ 170 ألف دولار، وهي متاحة حالياً في الأسواق، أما السيارة القادمة المزمع طرحها بالربع الأول من عام 2024 فسيكون سعرها اقتصادي، والذي سيصل إلى حوالي 33 ألف دولار.

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