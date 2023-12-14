تيسلا تصدر تحديثًا لنظام سياراتها الكهربائية يحسّن سلامة السائقين

أعلنت شركة تسلا عن إصدار تحديث برمجي مهم لمعالجة مشكلة تتعلق بنظام Autopilot فيما يقارب مليوني سيارة تسلا المباعة في الولايات المتحدة، ويأتي هذا التحديث بعد تحقيق استمر لمدة عامين أجرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) والذي كشف عن ضعف استجابة النظام لعدم انتباه السائقين للتنبيهات المتعلقة بتشغيل ميزات القيادة الذاتية.

وأشارت NHTSA في إشعار الاستدعاء إلى أن “استخدام نظام Autosteer دون انتباه السائق أو فشله في إدراك توقف ميزات Autopilot أو عملها بشكل محدود، قد يزيد من خطر وقوع التصادم”.

وبالرغم من استخدام كلمة “استدعاء”، فإن مالكي سيارات تسلا لن يحتاجوا إلى إحضار سياراتهم للمراكز الخدمية، حيث ستقوم الشركة بدفع تحديث برمجي (2023.44.30) يضيف “مزيدًا من عناصر التحكم والتنبيهات، وذلك لتشجيع السائقين على إبقاء أعينهم على الطريق واليدين على عجلة القيادة أثناء تشغيل نظام Autopilot”.

وصرحت NHTSA أن “التحكمات الإضافية ستتضمن اعتمادًا على أجهزة السيارة، وزيادة وضوح التنبيهات البصرية على واجهة المستخدم، وتبسيط تفعيل وإلغاء تفعيل نظام Autosteer، وفحوصات إضافية عند تفعيل النظام واستخدامه خارج الطرق السريعة والاقتراب من إشارات المرور، بالإضافة إلى إمكانية تعليق استخدام Autosteer في حال استمرار السائق في إظهار عدم المسؤولية في القيادة أثناء تشغيل النظام”.

وتشمل موديلات السيارات المتأثرة:

تسلا Model S (2012-2023)

تسلا Model X (2016-2023)

تسلا Model 3 (2017-2023)

تسلا Model Y (2020-2023)

تخطط تسلا لإبلاغ وكلاء الخدمة بالتحديث هذا الأسبوع، بينما سيحصل مالكي السيارات على رسائل إخطار ابتداءً من 10 فبراير 2024، وقد حصلت سيارات تسلا قيد الإنتاج بالفعل على التحديث في 7 ديسمبر.