تويوتا تخطف الأنظار بـ ياريس 2023 Toyota Yaris Vios سيارة سيدان أصغر وبسعر أقل
في إطار الإصدارات الرائعة والقوية التي كشفت عنها مؤخرًا، كشفت شركة تويوتا اليابانية عن نسخة جديدة من السيدان الصغيرة يارس فيوس 2023، بعد كشفها عن إصدار Ativ في تايلاند السيدان الشهيرة، والسيارة الجديدة أصغر وأقل سعرًا من أتيف، وتحمل اسم Vios في الأسواق العالمية، صغيرة الحجم وتتميز بأسعارها قليلة التكلفة، تمتلك العديد من المميزات والتقنيات الحديثة والعصرية أيضًا ووسائل الأمان والسلامة.
إمكانيات سيارة ياريس Vios
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التصميم الداخلي والخارجي
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التقنيات الحديثة والعصرية
- أربعة منافذ USB
- تكييف هواء أوتوماتيكي
- فتحات تهوية لجميع الركاب أمامي وخلفي
- إضاءة محيطة بـ 64 لون
- نظام صوت بايونير بـ6 مكبرات صوت
- فواصل لحيز الأمتعة في الصندوق الخلفي
السعر المتوقع
أما عن السعر المتوقع لسيارة Toyota Yaris Ativ فيبدأ من 15,232 دولار أمريكي في تايلاند، وسيتم الإعلان عن السعر الرسمي بباقي الأسواق قريبًا.
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