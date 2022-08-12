تويوتا تخطف الأنظار بـ ياريس 2023 Toyota Yaris Vios سيارة سيدان أصغر وبسعر أقل

في إطار الإصدارات الرائعة والقوية التي كشفت عنها مؤخرًا، كشفت شركة تويوتا اليابانية عن نسخة جديدة من السيدان الصغيرة يارس فيوس 2023، بعد كشفها عن إصدار Ativ في تايلاند السيدان الشهيرة، والسيارة الجديدة أصغر وأقل سعرًا من أتيف، وتحمل اسم Vios في الأسواق العالمية، صغيرة الحجم وتتميز بأسعارها قليلة التكلفة، تمتلك العديد من المميزات والتقنيات الحديثة والعصرية أيضًا ووسائل الأمان والسلامة.

إمكانيات سيارة ياريس Vios

الأبعـــاد الأداء الطول: 4425 ملم

العرض: 1740 ملم

الارتفاع: 1480 ملم

قاعدة العجلات: 2620 ملم تمتلك محرك VVT-iE ثنائي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر.

يولد قوة مقدارها 93 حصان.

وعزم دوران 110 نيوتن/ متر.

مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي Super CVT-i.

نظام دفع أمامي.

توفر ثلاثة أوضاع للقيادة: Eco و Normal و Sport.

التصميم الداخلي والخارجي

التصميم الداخلي التصميم الخارجي تتشابه مع إصدار السيدان من تويوتا كورولا.

بالمقدمة شبكة أمامية ضخمة تغطي معظم مساحة المصد.

من الجوانب مصابيح أمامية حادة.

المظهر الجانبي يظهر بطابع أكثر قوة وانسيابية.

عجلات رياضية قياس 16 إنش.

مصد خلفي يتبنى الطابع الرياضي.

مصابيح خلفية ممتدة من زوايا المصد الجانبية.

توفير جناح خلفي لامع. مقصورة حديثة ومتطور. مزودة بشاشة ترفيه ومعلومات تعمل باللمس قياس 9 بوصة. الشاشة تدعم كافة برامج الاتصال الحديثة. شاشة العدادات تأتي بقياس7 بوصة.

التقنيات الحديثة والعصرية

أربعة منافذ USB تكييف هواء أوتوماتيكي فتحات تهوية لجميع الركاب أمامي وخلفي إضاءة محيطة بـ 64 لون نظام صوت بايونير بـ6 مكبرات صوت فواصل لحيز الأمتعة في الصندوق الخلفي

السعر المتوقع

أما عن السعر المتوقع لسيارة Toyota Yaris Ativ فيبدأ من 15,232 دولار أمريكي في تايلاند، وسيتم الإعلان عن السعر الرسمي بباقي الأسواق قريبًا.

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