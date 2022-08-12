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تويوتا تخطف الأنظار بـ ياريس 2023 Toyota Yaris Vios سيارة سيدان أصغر وبسعر أقل

محمد سيد

في إطار الإصدارات الرائعة والقوية التي كشفت عنها مؤخرًا، كشفت شركة تويوتا اليابانية عن نسخة جديدة من السيدان الصغيرة يارس فيوس 2023، بعد كشفها عن إصدار Ativ في تايلاند السيدان الشهيرة، والسيارة الجديدة أصغر وأقل سعرًا من أتيف، وتحمل اسم Vios في الأسواق العالمية، صغيرة الحجم وتتميز بأسعارها قليلة التكلفة، تمتلك العديد من المميزات والتقنيات الحديثة والعصرية أيضًا ووسائل الأمان والسلامة.

تويوتا تخطف الأنظار بـ 2023 Toyota Yaris Vios سيارة سيدان أصغر وبسعر أقل

إمكانيات سيارة ياريس Vios

الأبعـــاد الأداء
  • الطول: 4425 ملم
  • العرض: 1740 ملم
  • الارتفاع: 1480 ملم
  • قاعدة العجلات: 2620 ملم
  • تمتلك محرك VVT-iE ثنائي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر.
  • يولد قوة مقدارها 93 حصان.
  • وعزم دوران 110 نيوتن/ متر.
  • مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي Super CVT-i.
  • نظام دفع أمامي.
  • توفر ثلاثة أوضاع للقيادة: Eco و Normal و Sport.
تويوتا تخطف الأنظار بـ ياريس 2023 Toyota Yaris Vios سيارة سيدان أصغر وبسعر أقل
تويوتا تخطف الأنظار بـ ياريس 2023 Toyota Yaris Vios سيارة سيدان أصغر وبسعر أقل

التصميم الداخلي والخارجي

التصميم الداخلي التصميم الخارجي
  • تتشابه مع إصدار السيدان من تويوتا كورولا.
  • بالمقدمة شبكة أمامية ضخمة تغطي معظم مساحة المصد.
  • من الجوانب مصابيح أمامية حادة.
  • المظهر الجانبي يظهر بطابع أكثر قوة وانسيابية.
  • عجلات رياضية قياس 16 إنش.
  • مصد خلفي يتبنى الطابع الرياضي.
  • مصابيح خلفية ممتدة من زوايا المصد الجانبية.
  • توفير جناح خلفي لامع.
  1. مقصورة حديثة ومتطور.
  2. مزودة بشاشة ترفيه ومعلومات تعمل باللمس قياس 9 بوصة.
  3. الشاشة تدعم كافة برامج الاتصال الحديثة.
  4. شاشة العدادات تأتي بقياس7 بوصة.

التقنيات الحديثة والعصرية

  1. أربعة منافذ USB
  2. تكييف هواء أوتوماتيكي
  3. فتحات تهوية لجميع الركاب أمامي وخلفي
  4. إضاءة محيطة بـ 64 لون
  5. نظام صوت بايونير بـ6 مكبرات صوت
  6. فواصل لحيز الأمتعة في الصندوق الخلفي

السعر المتوقع

أما عن السعر المتوقع لسيارة Toyota Yaris Ativ فيبدأ من 15,232 دولار أمريكي في تايلاند، وسيتم الإعلان عن السعر الرسمي بباقي الأسواق قريبًا.

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محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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