«تويوتا لاند كروزر 2025 في السعودية»: القوة والفخامة والتاريخ الطويل

إنها تويوتا لاند كروزر 2025، والتي تجسد مزيجا فريدا بين التحمل على الطرق الوعرة، الفخامة، والحضور القوي، إنها ليست مجرد وسيلة للتنقل من مكان إلى آخر، بل رمز للثقة مع العائلة والرحلات الصحراوية، وشعار قوي لمتانة تستطيع أن تتحمل الحرارة العالية وقساوة الطبيعة، بالإضافة إلى أنها دليل واضح على الإنسان الذي يقدر الجودة.

ما هي مواصفات السيارة الأساسية؟ (ما يتعلق بالسوق السعودي)

للسيارة تويوتا لاند كروزر بالسعودية عدد من المواصفات المميزة، فهي تأتي بنوعين من المحركات (ديزل، بنزين) وكل محرك له سعة مختلفة، وإليك باقي المواصفات باختصار في النقاط التالية:

السعة والراحة: السيارة تأتي مجهزة بـ 7 مقاعد لسبعة أشخاص، وطول كل مقعد وحجمه ثابت تقريبا، وفيها خصائص رفاهية مميزة مثل: نظام صوتي عالي الجودة، نظام ترفيهي للشاشات الخلفية، تكييف متعدد المناطق.

يوجد بالسيارة نظام التحكم بالزحف: والذي يسمح بالتحكم بدواسة الوقود والفرامل، مما يحافظ على السرعة المنخفضة بثبات لضمان القيادة الآمنة القوية على الرمال والتراب والصخور والثلوج والوحول وكافة الأسطح الأخرى التي تتطلب تحكم دقيق في دواسة الوقود والفرامل مما يساعد على التركيز.

هيكل قوي وخفيف الوزن في آن واحد

تتحد الحواف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للشد مع الهيكل المصنوع من لوحات الألومنيوم في تناغم غير مسبوق ينتج عنه قوة وخفة في ذات الوقت لمتانة ولقوة احتمال أكبر أثناء القيادة على الطرقات الوعرة ولاستقرار أكبر وراحة في الطرق المعبدة.

قفل الترس التفاضلي الأمامي

هذا القفل يكون بالإضافة إلى القفل الخلفي، ويمكن الاستفادة منه على أقسى التضاريس عندما ترتفع عجلة واحدة عن سطح الأرض، يقوم هذا النظام الجديد بتوزيع قوة الدفع بشكل مثالي على العجلة المؤرضة مما يحسن من الأداء في تجاوز العقبات المفاجئة ويوفر أكبر أداء على الطرق الوعرة.

نقاط القوة (لماذا يحبها السعوديون؟)

يحب السعوديون هذه السيارة لعدد من الأسباب أبرزها:

الثقة والاعتمادية: فاسم السيارة بالأساس يرتبط بالتحمل في الظروف القاسية من حرارة الصيف إلى رمال الربع الخالي، وخلافه. لها قيمة عند إعادة بيعها: وذلك مقارنة بمنافسين آخرين. لها مكانتها ووزنها بين المجتمع: حيث لها هيبة كبيرة. متعددة الاستخدامات: فهي مناسبة للعائلات، للرحلات البرية، وللاستخدام اليومي في المدينة.

الأمان أولا

تتميز تويوتا لاند كروز 2025 في السعودية بعدد فريد من أنظمة الأمان، تتلخص في:

نظام الأضواء التكيفية العالية.

نظام المساعدة في تتبع المسار.

مثبت السرعة الراداري الديناميكي.

نظام الأمان قبل الاصطدام.

الوسائد الهوائية SRS.

أسعار تنافسية لفخامة تستحق

تتوفر السيارة تويوتا لاند كروز 2025 بالمملكة العربية السعودية بأسعار تتراوح بين

247,000 ريال للفئات القياسية.

410,000 ريال للفئات الأعلى في التجهيز.

وهذه الأسعار غير شاملة قيمة الضريبة.

التصميم الخارجي المهيب الذي لا تخطئه العين

تمتزج التصاميم الخارجية لسيارة تويوتا لاند كروز 2025 بهيبة لا تخطئها العين، مع لمسات كلاسيكية خاطفة لقلوب العشاق، فهي تتميز بــ:

واجهة أمامية ضخمة تعكس قوتها مع شبكة أمامية (فضي وكروم).

إضاءة أمامية LED رفيعة التصميم تمنحها الحضور المتفرد.

الهيكل القوي مع الانسيابية المحسنة التي تجعلها أكثر ثباتا على الطرق السريعة مع فتحة سقف وجنوط ألمونيوم بتصميم أنيق.

مواصفات المقصورة المخصصة للفخامة والأناقة السعودية

تتميز السيارة عند فتح الباب بمقصورة استقبال مصممة خصيصا لتوفر الرفاهية المطلقة، والتي تشمل: