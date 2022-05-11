 تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة.. لا تتجاوز 55 ألف ريال

منة الله أشرف

يبحث البعض من محبي السيارات عن سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة، حيث تعتبر مركبات تويوتا بشكل عام ولاندكروزر بشكل خاص من أكثر السيارات مبيعاً في المملكة العربية السعودية لعام 2021، بحسب تقارير وتحليلات أبحاث سوق السيارات في الشرق الأوسط .

 تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة.. لا تتجاوز 55 ألف ريال
المحتويات
سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة
1- تويوتا لاندكروزر هايلوكس land cruiser hilux 2016
2- سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة (بيك أب) land cruiser pickup
3- تويوتا لاندكروز 2011
4- مستعملة لاند كروز 2002

سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة

ونستعرض أفضل سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة في حدود الـ 55 ألف ريال.

1- تويوتا لاندكروزر هايلوكس land cruiser hilux 2016

حالة المركبة مستعملة
المدينة   تتواجد المركبة في مدينة القصيم
جير السيارة يدوي
الموديل 2016
وقود السيارة بنزين
اللون بيچ
ممشى السيارة 368 ألف كيلومتر
نوع الدفع دفع رباعي مناسب للطرق الوعرة
عدد السلندر 6 سلندرات
تاريخ الحوادث المركبة بحالة جيدة من الخارج والداخل (فبريكة)، ولكن يوجد فقط سمكرة في الباب جهة اليمين

تتوفر المركبة بسعر 56 ألف ريال فقط لا غير.

 تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة.. لا تتجاوز 55 ألف ريال
تويوتا لاندكروزر هايلوكس 2016

2- سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة (بيك أب) land cruiser pickup

الحالة مستعملة
سنة الصنع المركبة موديل 2012
عدد الكيلومترات  280 ألف كيلومتر
المدينة الرياض
اللون أبيض
تاريخ الحوادث بحالة ممتازة من الداخل والخارج
مزايا إضافية مشغل أقراص (CD)، مكيف يدوي
السعر  51 ألف ريال
 تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة.. لا تتجاوز 55 ألف ريال
سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة (بيك أب)

3- تويوتا لاندكروز 2011 

الحالة سيارة تويوتا مستعملة
موديل 2011
الممشى 383 ألف كيلومتر
ناقل الحركة يدوي
المدينة الرياض
عدد السيلندر 6
اللون أسود
المواصفات الإقليمية  متماشية مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي
السعر 50 ألف ريال
 تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة.. لا تتجاوز 55 ألف ريال
تويوتا لاندكروز 2011

4- مستعملة لاند كروز 2002

تفاصيل سيارة تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالة جيدة موديل 2002

الحالة

 

 مستعملة
سنة الصنع تأتي المركبة موديل 2002
عدد الكيلومترات 22 ألف كيلو متر
عدد السلندرات 6
المدينة الدمام
تاريخ الحوادث بحالة ممتازة من الداخل والخارج
ناقل الحركة أتوماتيك
اللون أبيض
السعر 48 ألف ريال فقط لا غير.
 تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة.. لا تتجاوز 55 ألف ريال
مستعملة لاند كروز 2002
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منة الله أشرف

صحفية مهتمة بحقوق النساء والأقليات، شغوفة بالتكنولوجيا والكتابة عنها، أحب التاريخ والقراءة عنه، تخرجت من كلية الإعلام قسم الصحافة، عملت في مجال الإعلام والصحافة منذ عام 2012، تنوعت في أقسام الترجمة والاقتصاد والتقارير والتحقيقات، وعملت في عدة مواقع محلية وإقليمية.


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