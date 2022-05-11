تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة.. لا تتجاوز 55 ألف ريال

يبحث البعض من محبي السيارات عن سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة، حيث تعتبر مركبات تويوتا بشكل عام ولاندكروزر بشكل خاص من أكثر السيارات مبيعاً في المملكة العربية السعودية لعام 2021، بحسب تقارير وتحليلات أبحاث سوق السيارات في الشرق الأوسط .

سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة

ونستعرض أفضل سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالات جيدة في حدود الـ 55 ألف ريال.

1- تويوتا لاندكروزر هايلوكس land cruiser hilux 2016

حالة المركبة مستعملة المدينة تتواجد المركبة في مدينة القصيم جير السيارة يدوي الموديل 2016 وقود السيارة بنزين اللون بيچ ممشى السيارة 368 ألف كيلومتر نوع الدفع دفع رباعي مناسب للطرق الوعرة عدد السلندر 6 سلندرات تاريخ الحوادث المركبة بحالة جيدة من الخارج والداخل (فبريكة)، ولكن يوجد فقط سمكرة في الباب جهة اليمين

تتوفر المركبة بسعر 56 ألف ريال فقط لا غير.

2- سيارات تويوتا لاندكروزر مستعملة (بيك أب) land cruiser pickup

الحالة مستعملة سنة الصنع المركبة موديل 2012 عدد الكيلومترات 280 ألف كيلومتر المدينة الرياض اللون أبيض تاريخ الحوادث بحالة ممتازة من الداخل والخارج مزايا إضافية مشغل أقراص (CD)، مكيف يدوي السعر 51 ألف ريال

3- تويوتا لاندكروز 2011

الحالة سيارة تويوتا مستعملة موديل 2011 الممشى 383 ألف كيلومتر ناقل الحركة يدوي المدينة الرياض عدد السيلندر 6 اللون أسود المواصفات الإقليمية متماشية مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي السعر 50 ألف ريال

4- مستعملة لاند كروز 2002

تفاصيل سيارة تويوتا لاندكروزر مستعملة بحالة جيدة موديل 2002