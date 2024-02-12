تويوتا كورولا 2024: تجربة قيادة متميزة بمواصفات عصرية وأسعار معقولة

تويوتا كورولا 2024، سيارة تعكس التميز والرقي في مجال السيارات، حيث إنها تتوفر بمجموعة متنوعة من الفئات التي تلبي مختلف احتياجات المستهلكين، مع توفيرها بأسعار تناسب ميزانيات مختلفة، وفي هذا المقال، سنتعرف على الأسعار الرسمية لتويوتا كورولا موديل 2024 ومواصفاتها الفنية المتقدمة.

مواصفات المحرك والأداء

تأتي السيارة بمحرك قوي، رباعي الأسطوانات، سعة 1600 CC، capble من إنتاج 120 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 154 نيوتن متر، هذا المحرك الفعال يضمن الأداء الاستثنائي، بينما يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي تجربة قيادة سلسة ومريحة.

مميزات تويوتا كورولا 2024

تتميز السيارة بأدائها الرائع، فهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 189 كم/ساعة، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في حوالي 12 ثانية، تبرز السيارة أيضًا في كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط استهلاك البنزين حوالي 6.8 لتر لكل 100 كم.

الأسعار في السوق السعودي

السيارة متاحة في السوق السعودي بمجموعة متنوعة من الفئات، تبدأ الأسعار من 78,660 ريال سعودي لفئة 1.5L XLI وتصل إلى 97,865 ريال سعودي لفئة 1.8L XLI EXECUTIVE HYBRID MR، تقدم السيارة أداء ممتاز واقتصادية في الوقود، مما يجعلها خيارًا مناسبا لمن يبحث عن جودة عالية بأسعار معقولة.

فيما يلي جدول مواصفات سيارة تويوتا كورولا موديل 2024: