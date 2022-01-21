تويوتا كورولا» و«فيات تيبو» في صدارة فئة الطرازات المتوسطة«Car-C»

وفقا للبيانات الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” استطاعت «تويوتا كورولا» أن تحتل مركز الصدارة في مبيعات السيارات الملاكي التي تنتمي لفئة الطرازات المتوسطة في مصر «Car-C»، كما حصلت على نسبة 21.1٪ من الحصة السوقية داخل الأسواق المصرية، أما عن سيارات «فيات تيبو» فقد جاءت بالمرتبة الثانية حيث بلغت حصتها التسويقية 19.2٪ وبهذا تكون سيارات “تويوتا كورولا”، “فيات تيبو” تمكنتا من أن تحتل صدارة السيارات المتوسطة في مصر من حيث نسبة المبيعات، وهذا لما لهما من مميزات رائعة تجذب المئات من الأفراد عشاق السيارات

فئة الطرازات المتوسطة«Car-C»

استطاعت سيارات “تويوتا كورولا” تحقيق نسبة عالية من المبيعات وصلت إلى ١٣ ألفًا و٣٦٥ سيارة وذلك خلال الأشهر ال١١ الأولى من العام الماضي ٢٠٢١ لتاتي في الصدارة وتحتل المركز الأول، أما سيارات” فيات تيبو” احتلت المركز الثاني وبلغ إجمالي عمليات ١٢ ألفًا و ١٣٧ سيارة، أما المركز الثالث فكان من نصيب سيارات««بى واى دى F3» حيث بلغت حصتها السوقية%9.8 وكانت مبيعاتها ٦ آلاف و ٢٠٠ سيارة.

مجلس معلومات سوق السيارات يحدد ترتيب مبيعات السيارات

احتلت «هيونداى إلنترا CN7» المركز الرابع بحصة سوقية %٩.٤ ومبيعات ٥٩٢٩ سيارة، ثم جاءت بعدها «شيفروليه أوبترا» لتحتل المركز الخامس وبلغت حصتها السوقية %٨.٥، و بيع ٥٣٧٨ سيارة، كما جاء بالمركز السادس «شيرى أريزو 5» ضمن قائمة سيارات الركوب المتوسطة ” Car-C” وسجلت حصة سوقية نسبتها %٧.٥ ومبيعات ٤٧١٤ سيارة، احتلت بعدها «هيونداى النترا HD» المركز السابع وكانت حصتها السوقية %٣.٥ وبيع ٣٣٧٠ سيارة، كما جاءت في المرتبة الثامنة «إم جى 6» بحصة %٤.٤ داخل السوق و بيع ٢٧٧٨ سيارة، تلتها في المركز التاسع سيارات «كيا جراند سيراتو» وكانت حصتها %٤ وبيع ٢٥٣٦ سيارة، وفى المركز العاشر كانت «نيسان سنترا» وبلغت حصتها السوقية %٣.٥ و بيع ٢٢٢٧ سيارة، وحصدت سيارات «رينو ميجان» المركز الحادى عشر وكانت حصتها السوقية %٢.٢ بإجمالى عملية بيع ١٣٨٠ سيارة، وفى المرتبة الثانية عشر كانت «فورد فيوجن» بحصة %١.٥ وبيع ٩٤٧ سيارة، والمركز الثالث عشر جاءت «هيونداى أكسنت HCI» وبلغت حصتها %١ وإجمالي عمليات البيع ٦٢٢ سيارة.

كما حصلت «شانجان إيادو» علي المركز الرابع عشر بحصة %٠.٨ وإجمالي بيع ٤٩١ سيارة ، والمميز الخامس عشر كان من نصيب «أوبل استرا» بحصة وصلت إلى %٠.٦ وبيع ٣٧٧ سيارة.