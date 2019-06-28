تويوتا كامري 2019 تعرف على مواصفاتها وأسعارها

طرحت شركة تويوتا الرائدة فى مجال السيارات سيارة الجديدة تويوتا كامرى 2019 بتحديثات مميزة عن الموديلات السابقة وذلك فى ضمن فاعليات معرض ديترويت للسيارات، فقد ظهرت تويوتا كامرى لأول مرة فى أسواق السيارات فى عام 1979 بعد ذلك تم اضافة عدة تحديثات مختلفه ومميزة، ويعترف التحديث الاخير تويوتا كامري 2019 هو التحديث التاسع للسيارة،حيث جاءت بتحديثات كلية فى التصميمات الخارجية والداخلية وتحسين قوة أداء المحرك .

مواصفات سيارة تويوتا كامرى 2019

تبلغ سعة الموتور cc 2494

ناقل الحركة اتوماتيكى

قوة الموتور 178 حصان

سعة خزان الوقود 61 لتر

استهلاك الوقود لكل 100 كيلو متر 8.4 لتر

8.4 لتر فتحة سقف كهربائية

فرش السيارة من الداخل من الجلد وعجلة القيادة من الجلد

مساند رأس أمامية ومساند رأس خليفة

التحكم في ارتفاع كرسي السائق مع إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

وسائد هوائية للسائق وللركاب الامامي

زجاج كهرباء أمامي وخلفى

التحكم بالزجاج من خلال لمسة واحدة

التحكم فى غلق الأبواب مركزيا

مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات

إشارات بالمرايات الجانبية

فوانيس ضباب امامية وخلفية

مصابيح أمامية وخلفية نوع LED

إضاءة المصابيح الخلفية LED

مساحات زجاج أمامية حساسة ضد الأمطار

تحكم بالمصابيح الأمامية مزودة بمساحات

نظام فرامل ABS

توزيع اليكتروني للفرامل EBD

نظام انذار إيموبليزر ضد السرقة

انذار فى حالة عدم غلق السيارة

النظام الذكى لركن السيارة

كاميرا خلفية

حزام أمان خلفي

مثبت للتحكم فى السرعة

تحكم في غلق وفتح الأبواب عن بعد

كمبيوتر رحلات، مدخل AUX، بلوتوث، مدخل USB

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

ولاعة سجائر وطفاية سجائر متحركة

اسعار سيارة تويوتا كامري 2019

تويوتا كامري 2019 LE STD يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 87,465 ريال سعودي

تويوتا كامري 2019 HEV LE يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 92,400 ريال سعودي

تويوتا كامري GLE 2019 يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 100,170 ريال سعودي

تويوتا كامري HEV GLE 2019 يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 105,210 ريال سعودي

تويوتا كامري SE 2019 في السعودية لدى الوكيل يبلغ 103,005 ريال سعودي

سيارة تويوتا كامري قراندي 2019 المزودة بـ محرك V6 في السعودية يبلغ 124,530 ريال سعودي .

سيارة كامري HEV قراندي 2019 في السعودية يبلغ 124,740 ريال سعودي .

سيارةكامري SE 2019 المزودة بمحرك V6 يبلغ 113,505 ريال سعودي

تويوتا كامري 2019 نسخة HEV LUMIERE في السعودية يبلغ 133,035 ريال سعودي .

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