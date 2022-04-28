صور.. مع ناقل حركة يدوي ومحرك توربيني 382 حصان، “تويوتا جي آر سوبرا” 2023 تصل إلى الوكلاء “قريباً”

استكملت “تويوتا جازو ريسينغ” جميع الاستعدادات لإطلاق سيارة “تويوتا جي آر سوبرا” المحدثة لعام 2023 والتي تأتي مع ترقيات كبيرة لجهة الأداء وخيار ناقل الحركة اليدوي، إضافة إلى طرح إصدارٍ خاص من طراز “آيه 91 أم تي”، بمعدل إنتاج 500 وحدة في العام القادم 2023.

ناقل حركة يدوي مع محرك توربيني 382 حصان

ويتوفر إصدار التروس اليدوية من ست سرعات مع سيارة سوبرا جي آر 2023 بشكلٍ حصري، إضافة إلى المحرك التوربيني سداسي الاسطوانات سعة 3.0 ليتر، مع قوة 382 حصان، وعزم دوران 498 نيوتن متر، عدا عن مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تعزيز تجربة القيادة، حيث عملت تويوتا على تكييف جميع أنظمة السيارة الجديدة “نظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الجر، ونظام مكافحة التدحرج” للعمل مع ناقل الحركة اليدوي الجديد.

مرونة أكثر عند الطرق الملتوية والمنحدرات

كما تتميز “تويوتا جي آر سوبرا” 2023 بوظيفة “هيربين بلس” التي تمنح السيارة مرونة أكثر عند الطرق الملتوية والمنحدرات إضافة إلى تحكم محسّن في عزم الدوران للسماح بفرق أكبر في درجة دوران العجلة على اليسار وإطارات الجانب الأيمن. وتقول الشركة أنَّ تصميم هذه الوظيفة يمنح “مزيداً من الحرية والمتعة خلال القيادة”.

فخامة المقصورة الداخلية مع الجلد البني

الجلد البني في المقصورة الداخلية يمنح “تويوتا جي آر سوبرا” انطباعاً بالفخامة والجمال، كما يعطي مقبض ناقل الحركة المغطى بالكانتارا، مع اللون الأحمر في فرجار المكابح والشارات والدعامات مع نظام التعليق والتوجيه الكهربائي المُعدّل، والترس التفاضلي الخلفي مزيداً من القوة والراحة في الأداء.

مع إضافات رائعة تصل “تويوتا جي آر سوبرا” قريباً إلى الوكلاء

بمعدل إنتاج 500 وحدة من إصدار “تويوتا جي آر سوبرا آيه 91 أم تي” في عام 2023 للسوق الأمريكية، تأتي السيارة الفاخرة باللونين الرمادي، والأبيض، مع لمسات جذابة باللون الأحمر وعجلات مقاس 19 بوصة.

تحتوي الفئات بمحرك سعة 3.0 ليتر على تنجيد جلدي أسود قياسي، بينما تضيف بريميوم بمحرك 3 ليتر، نظام الصوت JBL إضافة إلى شاشة عرض كاملة الألوان، ولوحة شحن لاسلكية، مع حواف باللونين الأحمر والأسود من الداخل.

من المقرر أن تصل الوحدات الأولى إلى الوكلاء في وقتٍ لاحق من العام 2022، بعد أن يتم الإعلان عن أسعار “تويوتا جي آر سوبرا” المحدثة مع علبة التروس اليدوية هذا الصيف.