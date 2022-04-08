تويوتا تكشف عن أفالون 2023 الجديدة بتحديثات منتصف العمر وإليك أبرز المواصفات

كشفت شركة تويوتا العالمية عن أفالون 2023 Avalon 2023 التي أصدرتها بالتعاون مع شريكتها المحلية في الصين شركة فاو بتحديثات منتصف العمر مختلفة إلى حد ما عن الإصدارات السابقة والتي بالفعل حققت نسبة عالية من المبيعات في إصدارات عام 2020 و 2021 ولذلك تم تطوير بعض الإمكانيات في السيارة ومن المتوقع أن تحقق معدلات أعلى من المبيعات والربح في دولة الصين.

نسب مبيعات إصدارات أفالون السابقة

بالفعل حققت سيارات أفالون نسب مبيعات منقطعة النظير في الصين، حيث قامت الشركة ببيع حوالي 110,000 نسخة خلال 2020 بل أكثر من ذلك، وفي عام 2021 بلغت عدد النسخ المباعة ما يزيد عن 120000 نسخة نظراً لرواج هذه الفئة من السيارات داخل الصين.

مواصفات أفالون 2023 من تويوتا مع فاو

بحسب ما كشفت عنه تويوتا حتى الآن جاءت التحديثات الجديدة في سيارة أفالون مقتصرة على التحديثات الأمامية والمستوحاة من سيارات سوبرا والتي ظهرت في تغيير شكل شبك غطاء المبرد وشكل المصابيح الخارجية وبعض التعديلات في ممتصات الصدمات.

أما التحديثات الداخلية طفيفة إلى حد ما لكنها مصممة لتوفير الرفاهية والراحة للركاب حيث المقاعد الجلدية المريحة بالإضافة إلى أنظمة التدفئة والتبريد مع عدادات رقمية 12.3 إنش بالإضافة إلى شاشات معلومات مركزية ترفيهية 10 إنش وأنظمة متطورة للأمان والسلامة ومساعدة السائق تشمل رادار متكيف ونظام مراقبة النقطة العمياء.

لكن لا تزال بعض المواصفات كما هي في الإصدارات السابقة مثل المحركات الداخلية الثلاث والتي تشمل ما يلي:

محرك بسعة 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 206 حصان وعزم 250 نيوتن متر ومتصل بناقل أوتوماتيكي ب8 سرعات.

المحرك الثاني بسعة 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 178 حصان وعزم 210 نيوتن متر.

محرك بسعة 2.5 لتر هجين بقوة 218 حصان.

موعد طرح سيارة أفالون 2023

لم يتم الإعلان بعد عن موعد إطلاق سيارة أفالون 2023 ولكن من المتوقع طرحها فقط محلياً في سوق السيارات الصيني وليس في جميع دول العالم.