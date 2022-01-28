تنافس سيارات الهاتشباك في الأداء والشكل الأنيق.. مواصفات وسعر suzuki swift 2022

سيارة suzuki swift 2022 سوزوكي سويفت 2022 الهاتشباك الجديدةالتي أصدرتها شركة سوزوكي مؤخرا هي سيارة مصنعة في اليابان وتنافس العديد من السيارات الأخرى في سنة 2022، حيث تتميز سوزوكي سويفت بأداء متميز وعالي بالإضافة لشكلها الأنيق، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على سعرها ومواصفاتها من الداخل والخارج ومن حبث الأداء والتقنيات الموجودة بها.

مواصفات سوزوكي سويفت الخارجية

السيارة مجهزة بجنوط ذات طابع رياضي ومقاسها 15 بوصة.

الواجهة الأمامية لسويفت مزودة بمصابيح أمامية للضباب.

السيارة مزودة بحساسات للركن الخلفي.

أبعاد السيارة من الخارج تتمثل في ارتفاع بصل إلى حوالي 1495 مللي متر، ويبلغ عرضها ما يصل إلى حوالي 1735 مللي متر، وتأتي بطول يقدر بحوالي 3854 مللي متر، ويصل طول قاعدة العجلات الخاصة بالسيارة إلى حوالي 2450 مللي متر.

السيارة تأتي بصندوق خلفي، تبلغ سعة الصندوق حوالي 265 لتر.

السيارة مزودة بمرايات للرؤية من جميع الجوانب ويمكن التحكم بها وطيها أو تعديلها كهربيا.

يوجد مساحات من الأمام والخلف ووجود إضاءة بالفرامل بالإضافة إلى أنها مزودة بكاميرا.

مواصفات الهيكل الداخلي لسوزوكي سويفت 2022

تتضمن المقصورة الداخلية بسيارة سوزوكي سويفت 2022 على عدد من التقنيات والأدوات اللازمة للسيارات العصرية والتي يرغب في اقتنائها محبي سيارات الهاتشباك، وأبرز ما تحتوي عليه السيارة من الداخل هو الآتي:

يوجد زر للتحكم في تشغيل أو إيقاف السيارة.

يوجد مكيف هواء يعمل بشكل أوتوماتيكي.

السيارة مزودة بزجاج كهربائى (عدده 4).

تتضمن السيارة كمبيوتر للرحلات متعدد الوظائف، ويمكنه القيام بحوالي 6 وظائف وتتمثل في تحديد متوسط سرعة السيارة، ومتوسط استهلاك السيارة للبنزين، وغيرها من الوظائف الأخرى.

عجلة القيادة الموجودة داخل السيارة تعمل بتحكم هيدروليك، والعجلة مكونة من 3 أزرع ومكسوة بخامة الجلد، كما يمكن أن تتحكم العجلة في الصوتيات وتوفر خاصية الرد على المكالمات الصوتية، مع إمكانية التحكم بها وضبطها في اتجاهين.

مواصفات سوزوكي سويفت 2022 الميكانيكية

تعمل السيارة من خلال موتور من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 1200 سي سي.

يمكن للمحرك أن ينتج طاقة تقدر ب84 حصان، ويصل عزم الدوران الخاص بالمحرك إلى 113 نيوتن متر كحد أقصى من عزم الدوران.

محرك السيارة يتصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات، و يعمل الناقل بشكل أوتوماتيكي.

تعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي الذي يجعل السيارة تتسارع من وضع السكون لتصل إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة في حوالي 12.9 ثانية.

السيارة مزودة بعدد من التجهيزات والتقنيات القياسية.

تحتوي السيارة على اتصال بلوتوث.

السيارة مزود بمدخل USB و AUX.

مخرج كهرباء من 12 فولت.

يوجد إمكانية الدخول إلى السيارة دون الحاجة إلى مفتاح.

يوجد في السيارة زر للتحكم في فتح الشنطة الخاصة بها من الخارج.

تحتوي على شاشة.

الزجاج الخلفي يحتوي على مزيل للضباب.

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