تكنولوجيا وأداء متقدم.. كل ما تحتاج لمعرفته عن شفروليه ترافرس 2024 الجديدة

كشفت شركة شفروليه بشكل رسمي عن التحديثات الجديدة التي خضعت لها على الإنترنت، استعداداً لإطلاق سيارتها الجديدة شفروليه ترافرس في الأسواق في بداية عام 2024.

تقدم شيفروليه ترافيرس 2024 نسخة Z71 الجديدة، التي تعتبر الخيار المثالي لمحبي القيادة في الطرق الوعرة، تتميز بتحسينات تقنية وهيكلية تجعلها أكثر قوة وأداءً في الطرق الوعرة.

تأتي شفروليه ترافرس 2024 بمحركات فعّالة وأنظمة دفع رباعي متقدمة، مما يوفر أداءً متميزاً على جميع الطرق.

بمساحة تتسع لثلاثة صفوف من المقاعد، تضمن ترافرس 2024 راحة استثنائية لك ولركابك.

بها شاشة تعمل باللمس عالية الدقة ونظام صوتي متطور.

تتميز السيارة بوجود خيارين من المحركات، يأتي المحرك الأول بأربعة أسطوانات بسعة 2.5 لتر، مع توربوشاحن يمنحه قوة تصل إلى 315 حصاناً وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن/ متر، أما المحرك الثاني فيعتمد على تكنولوجيا V6 وسعة 3.6 لتر، يولد قوة 310 حصاناً وعزم دوران 361 نيوتن/ متر.

يتزامن كل محرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 8 سرعات، ويأتي بنظام دفع أمامي كخيار قياسي، مع إمكانية الاختيار الاختياري لنظام دفع كلي للعجلات AWD.

يقدم المحرك رباعي الأسطوانات أداءً قوياً واقتصادياً في استهلاك الوقود، في حين يوفر المحرك V6 قوة إضافية وأداءً أفضل على الطرق الوعرة.

تتميز شفروليه ترافرس 2024 بنظام تعليق متطور يوفر قيادة سلسة ومريحة، بالإضافة إلى نظام توجيه دقيق يسهل المناورة في جميع الظروف.

تأتي شفروليه ترافرس 2024 بخيارين من تصميمات المقاعد لتلبية احتياجاتك: 7 مقاعد أو 8 مقاعد من الجلد أو القماش، وسواء اخترت الجلد الفاخر أو القماش، فإن جميع المقاعد توفر لك الراحة والأناقة في كل رحلة.

شاشة ترفيهية بحجم 10.25 بوصة لتوفير تجربة ترفيه ممتازة.

نظام صوتي بستة مكبرات صوت يضمن جودة صوت استثنائية في جميع الأنحاء.

نقطة اتصال Wi-Fi للبقاء على اتصال مستمر أثناء الرحلات.

ميزة الشحن اللاسلكي لتوفير الطاقة لأجهزتك الذكية.

نظام تثبيت السرعة التكيفي لتوفير رحلة مستقرة ومريحة.

كاميرا الرؤية الخلفية لضمان رؤية واضحة وسهلة عند الرجوع أو التحرك إلى الخلف.

تصميمها عصري وجذاب.

مصنوعة من مواد عالية الجودة تضمن الدوام والأناقة.

توفير خيارات تكوينات المقاعد المتعددة.

تنوع الميزات الاختيارية لتلبي جميع احتياجاتك وهي:

شاشة بحجم 17.7 بوصة.

نظام صوتي بـ 10 مكبرات صوت.

نظام ملاحة.

نظام رؤية شامل.

مقاعد أمامية مدفأة ومبردة.

مقاعد الصف الثاني القابلة للطي كهربائياً.

تظهر شفروليه ترافرس 2024 بمظهر جديد يوحي بالجرأة والقوة، تمتاز بمقدمة فريدة تضم مصابيح LED أمامية وشبكة أمامية أكبر حجماً، وتشمل أيضاً مصابيح خلفية LED.

تصميم جديد للعجلات، حيث تتألق فئات RS وZ71 بعجلات ذات قياس 20 بوصة، بينما تأتي الفئات الأخرى بعجلات قياس 17 أو 18 بوصة، مما يوفر توازناً مثالياً بين الأناقة والأداء.

أبرز المواصفات الخارجية:

مصابيح أمامية LED: إضاءة أمامية حديثة تعزز الرؤية وتضفي لمسة من التكنولوجيا الحديثة.

إضاءة أمامية حديثة تعزز الرؤية وتضفي لمسة من التكنولوجيا الحديثة. شبكة أمامية أكبر حجماً: تصميم جديد للشبكة الأمامية يعكس القوة والتميز.

تصميم جديد للشبكة الأمامية يعكس القوة والتميز. مصابيح خلفية LED: تحسينات في تصميم المصابيح الخلفية لتعزيز الجاذبية الخلفية للسيارة.

تحسينات في تصميم المصابيح الخلفية لتعزيز الجاذبية الخلفية للسيارة. تصميم جديد للعجلات: عجلات متنوعة تعكس الأناقة والأداء.

شهدت شفروليه ترافرس 2024 تقديراً عالياً في مجال السلامة، حيث حصلت على تصنيف 5 نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، هذا الإنجاز يعزز الثقة في السيارة بفضل ميزات السلامة الفعّالة التي تقدمها.

ميزات السلامة القياسية للسيارة

تأتي شفروليه ترافرس 2024 مع مجموعة من الميزات القياسية التي تعكس التزامها بالسلامة، تشمل هذه الميزات:

1. نظام تحذير من الاصطدام الأمامي

يتيح هذا النظام للسائق استشعار الاصطدامات المحتملة في الجهة الأمامية ويقدم تحذيراً مبكراً لتفادي المواقف الخطرة.

2. نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

يساعد هذا النظام في تقليل الحوادث عندما يكون الوقت ضيقاً، حيث يفعل الفرامل تلقائياً للمساعدة في تفادي التصادمات.

3. نظام مراقبة النقطة العمياء

تعزز هذه الميزة الرؤية الشاملة للسائق، مما يقلل من مخاطر التغييرات في المسارات.

4. نظام تنبيه حركة المرور الخلفية

يوفر هذا النظام تنبيهاً فورياً للسائق حال وجود مركبة في الجهة الخلفية.

5. نظام تثبيت السرعة التكيفي

يجمع هذا النظام بين الأداء والراحة عبر تعديل سرعة السيارة تلقائياً للحفاظ على مسافة آمنة.

6. كاميرا الرؤية الخلفية

توفر الكاميرا الخلفية رؤية واضحة للخلف، مما يساعد في تسهيل عمليات الركن والتنقل اليومي.

بالإضافة إلى الميزات القياسية، يمكن لمستخدمي شفروليه ترافرس 2024 تعزيز مستوى السلامة باختيار بعض الميزات الاختيارية المتقدمة:

1. نظام رؤية شامل

توفير رؤية كاملة حول السيارة لتحسين الوعي بالبيئة المحيطة وتقليل فرص التصادم.

2. نظام تنبيه الخروج عن المسار

يقدم تحذيراً عند انحراف السيارة عن المسار المحدد، مما يقلل من مخاطر الحوادث الجانبية.

3. نظام المساعدة على البقاء في المسار

يساعد في الحفاظ على استقرار السيارة داخل المسار، مما يزيد من سهولة وأمان التحكم.

4. نظام مساعدة الاصطفاف التلقائي

يجعل هذا النظام عملية الاصطفاف أمراً سهلاً وآمناً، حيث يقدم إرشادات دقيقة لتجنب الاصطدامات.

5. نظام المساعدة على القيادة على الطرق الوعرة

توفير دعم إضافي للقيادة في الظروف الصعبة وعلى الطرق الوعرة.