تقنيات جديدة تتحلي بها السيارة الصينية المدهشة DEEPAL S7؛ أحدث إصدارات شركة شانجان الرائعة

أعلنت شركة شانجان الصينية عن سيارتها الجديدة DEEPAL S7، التي قد تم بناءها على قاعدة البناء الخاصة ب EPA1، وتعد سيارة ديب بلو S7 واحدة من السيارات الكهربائية التي سوف يكون لها شأن كبير، ومن ثَم صيت مسموع في سوق السيارات الكهربائية؛ وذلك لأنه قد تم تجهيزها بالعديد من التقنيات والتجهيزات المتطورة، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه السيارة.

المواصفات الديناميكية لسيارة ديب بلو S7

تُقدم شانجان سيارة DEEPAL S7 بنسختين، الأولى هي النسخة الكهربائية النقية، والنسخة الثانية هي التي تعمل بالمدى الممتد EREV، خذا وقد ينتج عنهما الأرقام الأدائية الآتية:-

المواصفات النسخة الأولى النسخة الثانية نوع المحرك محرك كهربائي واحد فقط. محرك بنزين بسعة 1.5 لترًا، بالإضافة إلى محرك كهربائي. القوة الحصانية ينتح عن المحرك طاقة تُقدر بحوالي 160 كيلو وات أي بما يُعادل قوة 215 حصانًا. ينتج عن محرك البنزين قوة تُقدر بحوالي 70 كيلو وات أي بما يُعادل قوة (94 حصانًا)، بالإضافة إلى الطاقة التي تُنتج عن المحرك الكهربائي التي تُقدر بحوالي 175 كيلو وات أي بما يُعادل قوة (221 حصانًا). مدى السير يصل إلى 121 كم في الساعة يصل إلى 1120 كم في الساعة.

ما الجديد في سيارة ديب بلو S7

أكدت شانجان بأنها سوف تُنافس على الصدارة في سوق السيارات الكهربائية بسيارتها المتطورة ديب بلو S7؛ وذلك لما تحتوي عليه من تجهيزات متطورة يُمكن حصر أهمها وفقًا للآتي:-

السيارة مزودة بشاشة تحكم مركزية متطورة؛ لعرض كافة المعلومات الخاصة بتشغيل السيارة.

السيارة مجهزة بأعلى معايير الأمان التي من خلالها حصلت على تقييم خمس نجوم، وذلك في اختبارات الأمن والسلامة الصينية.

سعر سيارة ديب بلو S7 الجديدة

أعلنت شركة شانجان بأنه سوف يتم طرح سيارة ديب بلو S7 بخمس فئات بتجهيزات مختلفة، وسوف يتراوح سعرها ما بين 149,900 يوانًا أي ما يُعادل 76,946 ريالًا سعوديًا و202,900 يوانًا أي بما يُعادل 104,152 ريالًا سعوديًا.