تقسيط سيارات الراجحي 1443 تمويل Alrajhi Bank للسيارات بدون تحويل الراتب

نحلم كثيرًا عن امتلاك سيارة ويكون سعرها في متناول الجميع، وهذا يتطلب منك الحصول على تمويل أو تقسيط من خلال أحد المصارف ، لذلك نقدم لكم في موقع نجوم مصرية، خطوات تقسيط سيارات الراجحي والحصول على تمويل الراجحي للسيارات، مع بيان أنواع عروض وخصومات السيارات في مصرف الراجحي الذي يقدم تمويل الإيجار التمليكي للسيارات، وحاسبة التمويل الإيجاري التي توضح لعملاء المصرف قيمة القسط سواء إذا تم تحويل الراتب أو بدون التحويل.

تقسيط سيارات الراجحي

مصرف الراجحي من المصارف العريقة بالمملكة العربية السعودية، حيث تأسس عام 1957، ويمتك أكثر من 500 فرع في أنحاء المملكة العربية السعودية، ويقدم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكثر من نوع من أنواع التمويل مثل التمويل العقاري، والقروض الشخصية، وتمويل سيارات الراجحي، وفي كل نوع أنواع عديدة تتوافق مع العملاء بحسب اختيارهم، ونجد تقسيط سيارات الراجحي الذي يتضمن نوعين للتمويل وهم:

تمويل شراء السيارات بالتقسيط: وفيه آجال استحقاق ملائمة للجميع، مع وضع هامش ربح تنافسي، وبه يشترط الموافقة على تحويل الراتب، ويتم الحصول على الموافقة سريعًا.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات: هذا يمنح التمويل حتى 2 مليون ريال سعودي، مع إمكانية التمويل دون سداد مقدم، ولا تحتاج إلى تحويل الراتب، ويتضمن التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة.

الراجحي للسيارات تقسيط

امتلك سيارة جديدة من الراجحي بتمويل السيارات، والتفصيل تجدها بالدخول على تمويل شراء السيارات الراجحي بالتقسيط، حيث أنه أحد الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي، وهذا التمويل للسيارات يشترط تحويل الراتب، ومن خصائصه:

يعطي معايير جديدة لتمويل السيارات

يقدم المصرف منتجات من السيارات الجديدة عالية الجودة

يمنح العملاء موافقات سريعة لتملك سيارة

متوافق مع الشريعة الإسلامية

حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات

كما يتضمن مصرف الراجحي حاسبة تقديرية لتمويل السيارات، يقوم العميل بوضع بياناته المالية، ثم تقوم الحاسبة بوضع قيمة القسط الشهري المستحق على العميل سواء قمت باختيار تحويل الراتب، أو تمويل سيارات بدون تحويل الراتب كوسيلة للمعرفة عميل مصرف الراجحي ما يناسب ظروفه المالية.